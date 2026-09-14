Tiroteo en West Perrine deja un herido crítico mientras que el sospechoso huyó de la escena

MIAMI.- Un hombre fue hospitalizado en condición crítica tras resultar baleado la tarde del domingo 13 de septiembre en West Perrine, al suroeste de Miami-Dade. La persona señalada como sospechosa escapó antes de que llegaran los agentes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) recibió el aviso alrededor de las 2:03 p.m. y envió patrullas a las inmediaciones de la 173rd Street y la 100th Court al suroeste. Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima con aparentes heridas de bala, según información policial divulgada.

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Paramédicos de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) trasladaron a la persona afectada al Jackson South Medical Center. Las autoridades indicaron que el sospechoso huyó, pero no precisaron hacia dónde ni ofrecieron una descripción.

Detectives de la Unidad de Investigaciones Generales asumieron el caso y se encuentran recopilando los detalles para ampliar el expediente. Por ahora no se han informado las circunstancias que precedieron al ataque.

Se pide a cualquier testigo que haya presenciado el incidente a comunicarse con la linea de alto al crimen de Miami-Dade (305-471-8477).