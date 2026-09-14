lunes 14  de  septiembre 2026
AVISTAMIENTO IMPORTANTE

Video de pantera con tres cachorros aviva esperanza por especie amenazada en Florida

El avistamiento ocurrió en Babcock Ranch Preserve, al noreste de Fort Myers, una zona situada más allá del territorio donde se concentra la población reproductiva

Una pantera y sus tres cachorros

Una pantera y sus tres cachorros

CAPTURA VIDEO FWC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Un video de una pantera que camina seguida por sus tres cachorros despertó entre autoridades y ambientalistas de Florida nuevas esperanzas sobre la recuperación de una de las especies más protegidas y amenazadas del estado.

Las imágenes fueron captadas mediante una cámara de rastreo instalada en Babcock Ranch Preserve, una extensa reserva ubicada principalmente en el condado Charlotte, cerca de Punta Gorda y el noreste de Fort Myers.

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Ese punto geográfico resulta determinante: la reserva se encuentra al norte del río Caloosahatchee, mientras que la población reproductiva de panteras se ha concentrado históricamente al sur de ese cauce, principalmente en los condados Collier, Hendry y sectores de Lee.

En la grabación se observa primero a la hembra mientras avanza por un sendero rodeado de pinos y palmitos. Segundos después aparecen los tres cachorros, todavía cubiertos por las manchas características de sus primeros meses de vida.

El Fish and Wildlife Research Institute (FWRI), división científica de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), indicó que la madre y uno de sus descendientes fueron registrados días más tarde.

Una frontera natural

El río Caloosahatchee atraviesa el suroeste de Florida desde el lago Okeechobee hasta Fort Myers, donde desemboca en el Golfo. Durante décadas ha sido considerado una barrera natural para la expansión de la población reproductiva de panteras.

Aunque machos adultos y jóvenes han sido detectados en zonas del centro de Florida, la presencia de una hembra acompañada por cachorros tiene mayor importancia científica. El hallazgo demuestra que la especie puede reproducirse y establecer nuevos territorios al norte del río.

Los biólogos de la FWC mantienen desde hace más de una década cámaras de rastreo en terrenos públicos y privados de esa región. Babcock Ranch Preserve constituye una pieza estratégica dentro de los corredores naturales que conectan el hábitat tradicional de la pantera con otras áreas del centro del estado.

Peligro en las carreteras

La pantera de Florida está clasificada como una especie en peligro de extinción y permanece protegida por leyes federales. La pérdida y fragmentación del hábitat, la baja diversidad genética, las enfermedades y las colisiones con vehículos figuran entre sus principales amenazas.

Los avisos que alertan sobre el cruce de panteras son habituales en carreteras del suroeste de Florida. Las autoridades exhortan a los conductores a reducir la velocidad, principalmente entre el anochecer y el amanecer, cuando estos felinos presentan mayor actividad y disminuye la visibilidad.

Florida cuenta actualmente con unos 60 pasos o puentes construidos o adaptados para el desplazamiento de panteras y otros animales. Las estructuras, acompañadas por cercas y señalización, han reducido las muertes por atropellamiento en determinados tramos.

El video de la madre y sus tres cachorros no solo ofrece una escena excepcional de la vida silvestre. También confirma que la pantera comienza a cruzar una frontera decisiva para recuperar parte del territorio que ocupó antiguamente.

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