Amazon interrumpe operaciones con 21 Air mientras investigan las causas del accidente aéreo en Miami

Un avión de carga de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

MIAMI.- Amazon interrumpió por ahora sus operaciones con 21 Air, la aerolínea que operaba el avión de carga accidentado el 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). La decisión fue anunciada por la propia empresa el domingo 13, una semana después del siniestro que dejó cinco muertos y otras cinco personas heridas.

Kelly Nantel, portavoz de la empresa, explicó que durante esos días Amazon apoyó la investigación y examinó algunas de las circunstancias de lo ocurrido. No identificó cuáles influyeron en la decisión ni indicó cuánto tiempo permanecerá vigente. La compañía aseguró que continuará colaborando con las autoridades y asistiendo a los afectados.

Los paquetes que habrían viajado en vuelos de 21 Air serán transportados por otros operadores, según informó NBC News. Entre las aerolíneas que trabajan con la red de carga de Amazon se encuentran Sun Country Airlines, Hawaiian Airlines, Air Transport International, ABX Air, ASL Airlines y Cargojet. La empresa no detalló cómo distribuirá los envíos entre ellas.

21 Air está constituida en Carolina del Norte y mantiene un centro de operaciones en Miami. Utiliza aviones Boeing 767 para el transporte de mercancías y está autorizada para cubrir rutas entre Estados Unidos y México. Según NBC News, la aerolínea no respondió de inmediato a una consulta sobre la interrupción de sus servicios para Amazon.

Tras el accidente, el director ejecutivo de 21 Air, Keith Winters, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. Señaló que la compañía se concentraría en apoyar a los afectados, cooperar con los investigadores y comunicar información verificada a medida que estuviera disponible.

El vuelo 7598 llegaba desde San Juan, Puerto Rico, cuando el Boeing 767-33A rebasó la pista 30 durante el aterrizaje, poco antes de las dos de la tarde. La aeronave impactó dos vehículos, entre ellos una camioneta en la que viajaban trabajadores de una empresa de limpieza vinculada al aeropuerto. Los cinco fallecidos iban en ese vehículo.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a las víctimas mortales como Yoel Rodriguez Naranjo, de 53 años; Rolando Aleman Leon, de 55; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47. Entre las cinco personas heridas se encontraban los dos pilotos.

Los servicios funebres de Pineda y Acosta Fajardo, fueron realizados este domingo en una ceremonia privada en las funerarias Vior y Caballero Rivero Wetchester.

Un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) señala que uno de los tripulantes advirtió repetidamente que el avión llevaba demasiada velocidad durante la aproximación. Según el resumen de la grabación de cabina, no hubo una respuesta verbal constante a esos avisos. Unos 15 segundos antes de que terminara el registro, uno de los pilotos pidió interrumpir el aterrizaje para intentar una nueva aproximación.

Los datos de vuelo muestran que los frenos se aplicaron después de que el avión tocara tierra y luego se soltaron mientras aumentaba la potencia de los motores, un cambio compatible con ese intento de volver a elevarse. Poco después se redujo el empuje y se frenó otra vez. La información registrada tampoco indica que se desplegaran los aerofrenos ni los reversores de empuje, sistemas que ayudan a reducir la velocidad tras aterrizar.

La NTSB no ha determinado por qué no se utilizaron esos dispositivos ni ha establecido la causa del accidente. Sus hallazgos siguen sujetos a revisión. Amazon, por su parte, no ha presentado la interrupción de sus operaciones con 21 Air como una conclusión sobre las responsabilidades por las cinco muertes.