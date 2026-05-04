Futuro verde para pasado industrial: encuentro IGA 2027 en Alemania

MIAMI.- Alemania es ampliamente reconocida como un líder mundial en energías renovables y protección de la biodiversidad, y en 2027 situará esta reputación en un nuevo y significativo contexto. La región del Ruhr, que en su día fue el corazón industrial de la producción de carbón y acero, acogerá la Exposición Internacional de Jardinería (IGA 2027), un ambicioso proyecto destinado a transformar este antiguo bastión de la industria pesada en uno de los paisajes metropolitanos verdes más avanzados del mundo.

Bajo el lema “¿Cómo queremos vivir mañana?”, la IGA 2027 no está concebida como un evento en un solo lugar, sino como una exposición descentralizada a escala urbana que conecta el desarrollo urbano, el patrimonio industrial y las infraestructuras verdes contemporáneas. Refleja una visión más amplia de la sostenibilidad, que integra el paisaje, la arquitectura y la vida urbana cotidiana en toda una región.

La región del Ruhr (Ruhrgebiet), la mayor área urbana e industrial de Alemania, alberga a más de cinco millones de personas. Antaño definida por minas de carbón y altos hornos, ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas. Hoy es una densa red cultural de museos, antiguos complejos industriales reconvertidos como la Zeche Zollverein en Essen, y más de 250 festivales al año, sin perder su papel como importante centro industrial y económico.

En este contexto, la IGA 2027 surge como una colaboración regional de escala sin precedentes. Su sección “Nuestros Jardines” reúne proyectos municipales de toda la región del Ruhr, destacando un nivel de cooperación entre ciudades y municipios más estrecho e integrado que nunca.

Con una extensión de 194 hectáreas, la exposición aspira a establecer nuevos referentes en la arquitectura paisajística sostenible. Presenta diseño de jardines contemporáneo, planificación urbana consciente del clima y enfoques innovadores en plantaciones e infraestructuras verdes.

Más que una muestra de ideas hortícolas, la exposición invita a los visitantes a descubrir cómo el patrimonio industrial, los sistemas hídricos, la adaptación climática y los espacios verdes pueden entrelazarse de forma práctica e imaginativa. Los distintos emplazamientos se conciben como laboratorios vivos, espacios donde se prueban y experimentan en tiempo real nuevos modelos de vida urbana sostenible.

En el centro de la IGA 2027 se encuentran los llamados JARDINES DEL FUTURO: paisajes experimentales, entornos inmersivos y grandes atracciones descentralizadas distribuidas por toda la región. Del 23 de abril al 17 de octubre de 2027, cinco sedes principales acogerán un amplio programa de exposiciones e instalaciones del sector internacional de la jardinería y el diseño verde, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de presenciar cómo una región postindustrial redefine su relación con la naturaleza.

Para más información, visite el sitio web que compartimos aquí.