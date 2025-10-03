La Antártida muestra señales de deshielo acelerado similares al Ártico

Copenhague, Dinamarca .- Los efectos del calentamiento en la Antártida, con un deshielo más rápido y vertido de hielo en el océano, se asemejan cada vez más a los observados en el Ártico, lo que puede tener consecuencias negativas sobre el nivel del mar, advirtieron el viernes investigadores daneses.

"La Antártida fue considerada durante mucho tiempo más estable que el Ártico, pero hoy la situación cambió", señaló en un comunicado la científica Ruth Mottram, del Instituto Meteorológico Danés (DMI).

"El hielo marino desaparece, las temperaturas también aumentan aquí, las corrientes glaciares se aceleran, y el agua de deshielo penetra en las grietas de los glaciares, lo que los impulsa a deslizarse más rápidamente hacia el océano", agregó la científica.

"Es preocupante porque las masas de hielo del sur tienen un potencial dramático en lo que respecta al aumento del nivel del mar en nuestras regiones nórdicas", explicó la investigadora, que firmó en la revista Nature Geoscience un artículo sobre la "groenlandización de la Antártida".

Según los científicos, cuyas conclusiones se basan en observaciones satelitales y modelos climáticos, este término de "groenlandización" permite "comprender y predecir las modificaciones en el entorno antártico a través del prisma de los cambios bien observados y comprendidos en Groenlandia".

"Usamos las experiencias de Groenlandia como un laboratorio para entender los mismos procesos en la Antártida", insistió Mottram.

"La criosfera antártica refleja un entorno dinámico fuertemente influido por los cambios regionales en la atmósfera y el océano, más similares a Groenlandia de lo que antes se había registrado", destacó el estudio.

Si la capa de hielo de Groenlandia se derritiera completamente, los océanos subirían alrededor de siete metros, mientras que si ocurriera en la Antártida, el aumento superaría los 50 metros, señaló el DMI.

