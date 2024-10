Wanda, la máquina que evita que toneladas de basura lleguen al mar en Panamá

"Hemos capturado 256.000 kilos de residuos que estarían en el manglar y en el mar de no haber sido por Wanda" desde que comenzó a funcionar, en septiembre de 2022, dice a la AFP Laura González, directora ejecutiva de la Fundación Marea Verde, a cargo del proyecto.

"Es un montón" de basura, indica González. "Yo creo que nadie quiere vivir rodeada de basura y nadie quiere ver el río en estas condiciones", añade.

La basura es arrastrada por la corriente del Río San Juan hasta una barrera que atraviesa el cauce.

Allí, varios operarios separan los residuos, que son enviados mediante una larga cinta transportadora, hasta un enorme recipiente para ser reciclados.

La operación se desarrolla en medio de un traqueteo constante de la cinta a orillas de este río situado en medio de una zona boscosa de la exclusiva urbanización capitalina de Santa María.

La energía con la que se alimenta Wanda es totalmente verde: una rueda hidráulica y paneles solares.

Por ahora, es el único río que tiene este sistema.

Esta área costera de manglares es un punto vital de descanso para cientos de miles de aves en su ruta migratoria, pero está amenazada por la contaminación y el crecimiento urbano.

Los expertos estiman que el 30% de la basura de Ciudad de Panamá no es recogida y que unas 100.000 toneladas de residuos van a a parar al mar cada año en todo el país.

Cuando llueve, la corriente arrastra la basura botada en las riberas de los ríos, algo común en las barriadas de esta capital de 1,4 millones de habitantes.

"Estamos dándole duro cada día, especialmente para que estos desechos no lleguen a la orilla de la playa", indica a la AFP Ezequiel Vargas, capataz de la cuadrilla que opera Wanda.

"Tristemente el constante de la basura es diario, aunque no llueva siempre, llega algo aquí", agrega.

En Ciudad de Panamá y alrededores la crisis en la recolección de la basura es endémica. En las calles hay montones de basura sin recoger durante días, mientras en la costa se amontonan todo de tipo de desechos.

Las autoridades reconocen el problema: "El desastre ambiental de los ríos es inaceptable, no podemos seguir contaminando nuestros ríos y mares", dijo en julio al asumir su cargo el ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Según un informe de ONU Medio Ambiente, en Ciudad de Panamá se generan unas 2.300 toneladas de basura al día, de las cuales el 30%, en su mayoría plásticos, terminan en los ríos, la costa y el mar.

Ese mismo reporte destaca que son arrojadas al mar cada año 61.500 toneladas de residuos sólidos de las ciudades panameñas a través de alcantarillas y drenajes. Se suman otras 40.657 toneladas de residuos sólidos de zonas rurales que bajan por ríos y quebradas.

