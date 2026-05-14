Contaminación del lanzamiento de satélites se acumula rápidamente en la atmósfera superior

LONDRES. Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) revela que la potente contaminación procedente de los denominados sistemas de satélites de "megaconstelaciones", lanzados masivamente al espacio desde 2019, representará casi la mitad (42%) del impacto climático total de la contaminación del sector espacial para finales de la década.

En un artículo publicado en Earth's Future, el equipo de investigación examinó la contaminación atmosférica producida por el creciente número de lanzamientos de cohetes, así como por los restos de cohetes desechados y los satélites inactivos que caen a la Tierra. El carbono negro (hollín) generado por estas fuentes permanece en la atmósfera superior mucho más tiempo que el proveniente de fuentes terrestres, lo que resulta en un impacto 500 veces mayor en el clima.

Con datos de lanzamientos de cohetes y despliegues de satélites entre 2020 y 2022, el equipo proyectó las emisiones hasta finales de la década. El análisis reveló que, en 2020, estas megaconstelaciones contribuyeron con aproximadamente 35% al impacto climático total del sector espacial y que esta cifra aumentará a 42% para 2029.

La investigación también reveló que la potente contaminación atmosférica generada por el lanzamiento y la reentrada de grandes satélites desechables se acumula rápidamente en la atmósfera superior, disminuyendo la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre. Para 2029, esta contaminación acumulada tendría un efecto similar al de las técnicas de geoingeniería propuestas, cuyo objetivo es enfriar el planeta bloqueando parte de la luz solar mediante la inyección de partículas en la atmósfera superior.

La investigación indicó que no todos los impactos ambientales de los satélites serán negativos. El hollín de los lanzamientos de cohetes tiene un leve efecto de enfriamiento en el clima de la tierra. Sin embargo, este efecto será mínimo en comparación con el aumento de la temperatura del planeta durante el mismo período debido al calentamiento global.

Oportunidad para actuar

La directora del proyecto, la profesora Eloise Marais (Departamento de Geografía de la UCL), declara: "La contaminación generada por la industria espacial es como un experimento de geoingeniería a pequeña escala y sin regulación, que podría tener numerosas consecuencias ambientales graves e imprevistas. Actualmente, el impacto en la atmósfera es mínimo, por lo que aún tenemos la oportunidad de actuar con prontitud antes de que se convierta en un problema más grave y difícil de revertir o reparar. Hasta ahora, se han realizado pocos esfuerzos para regular eficazmente este tipo de contaminación".

Además, los investigadores señalan que es probable que sus predicciones sean una subestimación. Basaron sus proyecciones futuras en las tendencias de los primeros años (de 2020 a 2022) de la era de las "megaconstelaciones" de satélites, pero el número de lanzamientos de cohetes entre 2023 y 2025 ha superado sus proyecciones y se espera que se lancen muchos más en los próximos años.

El profesor Marais añade: "El efecto de enfriamiento derivado de la reducción de la luz solar que calculamos con nuestros modelos puede parecer un cambio positivo en el contexto del calentamiento global, pero debemos ser extremadamente cautelosos".

El equipo de investigación modeló todos los principales contaminantes procedentes de los lanzamientos y reingresos de megaconstelaciones de satélites, una nueva clase de misiones satelitales compuestas por cientos o miles de satélites en órbita terrestre baja que han provocado un crecimiento exponencial en los lanzamientos y reingresos en los últimos años.

Lanzamientos se triplican

El sistema Starlink de SpaceX, que proporciona internet, es la megaconstelación más conocida. Con casi 12.000 satélites en órbita hasta la fecha, es, con diferencia, la más grande, aunque sistemas rivales también han desplegado cientos de satélites adicionales. Los autores señalan que las estimaciones previas que proyectaban el lanzamiento de otros 65.000 satélites para finales de la década ya están desactualizadas y probablemente sean demasiado conservadoras a la luz de las solicitudes de registro recientes.

Los investigadores descubrieron que, si bien la era de las megaconstelaciones comenzó en serio en 2020, estas misiones consumen ahora más de la mitad del combustible para cohetes y se prevé que sigan creciendo. El afán de la industria por desplegar nuevas constelaciones y expandir las existentes ha provocado que los lanzamientos anuales de cohetes casi se tripliquen, pasando de 114 en 2020 a 329 en 2025, impulsados principalmente por los cohetes Falcon 9 de SpaceX.

El Falcon 9 utiliza un combustible para cohetes a base de queroseno, que libera partículas de hollín en las capas superiores de la atmósfera durante el lanzamiento. Debido a la lenta circulación atmosférica, el hollín de estos lanzamientos permanece en las capas superiores de la atmósfera durante años. Esto es mucho más tiempo que el hollín procedente de fuentes terrestres como automóviles y centrales eléctricas, que se elimina mediante fenómenos meteorológicos como la lluvia, que limpian eficazmente estos contaminantes de la atmósfera. Cuanto más tiempo persiste un contaminante en la atmósfera, mayor es su impacto.

Contaminación de hollín

Como resultado, el hollín liberado por estos lanzamientos es aproximadamente 540 veces más eficaz para alterar el clima que el hollín emitido cerca de la superficie terrestre.

El equipo estimó que, para 2029, la industria espacial emitirá aproximadamente 870 toneladas de hollín a la atmósfera anualmente. En comparación, esta cantidad es similar a la que emiten todos los automóviles de pasajeros en el Reino Unido, que asciende a 728 toneladas según los últimos datos de emisiones publicados por el gobierno británico.

El autor principal, el doctor Connor Barker (Geografía de la UCL), apunta: "Los lanzamientos de cohetes son una fuente única de contaminación, ya que inyectan sustancias químicas nocivas directamente en las capas superiores de la atmósfera y contaminan el último entorno relativamente prístino que queda en la Tierra. Si bien el impacto de este hollín en el clima es actualmente mucho menor que el de otras fuentes industriales, su potencia exige que actuemos antes de que cause daños irreparables".

El equipo también analizó el impacto de las megaconstelaciones en la capa de ozono que protege a la humanidad de la dañina radiación ultravioleta del Sol. Los lanzamientos de satélites también pueden liberar sustancias químicas como el cloro a la atmósfera, las cuales pueden degradar el ozono al reaccionar directamente con él. Tanto los lanzamientos como las reentradas a la atmósfera generan partículas diminutas que actúan como superficies de reacción, acelerando así el agotamiento de la capa de ozono.

Según las tendencias actuales, el impacto de los lanzamientos de megaconstelaciones en la capa de ozono será mínimo, ya que los cohetes propulsados con queroseno no producen cloro y, hasta la fecha, muy pocas megaconstelaciones se han lanzado con cohetes que emiten cloro. Para 2029, el conjunto de todos los lanzamientos de cohetes solo agotará la capa de ozono global en un 0,02%, en comparación con el 2% debido a las sustancias que agotan la capa de ozono reguladas por el Protocolo de Montreal. Las misiones de megaconstelaciones representan menos de una décima parte de la pérdida de ozono total de todas las misiones previstas para 2029.

El despliegue de más megaconstelaciones ya está en marcha, algunas utilizando combustibles que emiten cloro. Amazon está desarrollando su propia constelación de satélites de internet, conocida como Leo, y China también está desarrollando su constelación Guowang.

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FUENTE: Con información de Europa Press