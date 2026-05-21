Temporada de huracanes 2026 sería menos activa en el Atlántico por influencia de El Niño

MIAMI.- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó este jueves una temporada de huracanes 2026 en el Atlántico menos activa de lo normal, influenciada principalmente por el posible desarrollo e intensificación del fenómeno climático de El Niño durante los próximos meses.

La temporada ciclónica en el océano Atlántico comenzará oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según el informe de NOAA, existe un 55% de probabilidades de que la actividad esté por debajo de lo habitual, un 35% de que sea cercana al promedio y apenas un 10% de que resulte más activa de lo normal.

PREPARATIVOS FPL ensaya respuesta a huracanes con IA y drones ante comienzo de la temporada ciclónica

POCOS CICLONES Pronostican temporada de huracanes 2026 menos activa por efecto de El Niño

Los expertos de la agencia federal estiman que durante la temporada se formen entre ocho y 14 tormentas tropicales con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes -con vientos superiores a las 74 millas por hora-mientras que entre uno y tres alcanzarían categoría mayor, es decir, categorías 3, 4 o 5 con vientos superiores a las 111 millas por hora.

En comparación, una temporada promedio en el Atlántico registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

El Niño podría limitar la formación de ciclones

NOAA explicó que la previsión menos activa responde principalmente al fortalecimiento esperado de El Niño, fenómeno que suele inhibir el desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico al aumentar los vientos cortantes en altura, dificultando la organización de las tormentas.

Sin embargo, la agencia aclaró que existen otros factores que podrían favorecer cierta actividad ciclónica, como temperaturas oceánicas ligeramente más cálidas de lo normal en el Atlántico y vientos alisios más débiles.

“Aunque el impacto de El Niño en la cuenca atlántica suele reducir el desarrollo de huracanes, todavía existe incertidumbre sobre cómo evolucionará cada temporada”, advirtió el director del Servicio Nacional de Meteorología, Ken Graham.

El funcionario insistió en que la población no debe bajar la guardia pese a las previsiones moderadas.

“Solo hace falta una tormenta para convertir la temporada en una muy mala”, alertó Graham, quien recomendó revisar desde ahora los planes de preparación familiar y suministros de emergencia.

NOAA apuesta por inteligencia artificial y nuevas tecnologías

Durante la presentación del pronóstico, NOAA destacó que utilizará modelos meteorológicos basados en inteligencia artificial, drones, satélites de nueva generación y tecnologías avanzadas de monitoreo para mejorar la precisión de los pronósticos y advertencias.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, aseguró que la agencia está preparada para emitir pronósticos y alertas en tiempo real gracias a sistemas de modelos más avanzados.

Por su parte, el administrador de NOAA, Neil Jacobs, afirmó que la integración de nuevas herramientas tecnológicas permitirá ofrecer información más precisa para proteger vidas y propiedades.

Lista oficial de nombres para la temporada 2026

En este contexto, la Organización Meteorológica Mundial ya definió la lista alfabética de nombres que se utilizarán para los ciclones tropicales del Atlántico en 2026. El primer ciclón que se forme llevará en nombre de Arthur. Le seguirán Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Los nombres se asignan de forma secuencial a medida que se forman tormentas tropicales con vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora.

Temporada en el Pacífico sería más activa

Mientras el Atlántico tendría una actividad reducida, NOAA pronosticó temporadas más activas de lo normal tanto en el Pacífico oriental como en el Pacífico central.

La agencia actualizará nuevamente las perspectivas de la temporada atlántica a inicios de agosto, poco antes del período históricamente más intenso, que suele concentrarse entre mediados de septiembre y octubre.

Este pronóstico coincide con el emitido por la Universidad Estatal de Colorado que predijo que la temporada de 2026 seria ligeramente inferior al promedio histórico.

[email protected]

FUENTE: NOAA