A menos de un mes, Trump exhibe resultados concretos

La exposición pública del despilfarro de dinero a veces parece una broma, pero desafortunadamente representa el mayor insulto a los contribuyentes estadounidenses.

La eficacia, la agilidad de respuestas y la transparencia de las operaciones del gobierno federal, una de las promesas de Trump, prosiguen como una alta prioridad para el Presidente junto al tema migratorio y la economía.

Se ha regresado otra vez, como en el primer mandato de Trump, a las hordas de jóvenes manipulados o delincuentes antiamericanos dentro de EEUU; pagados o incentivados por la ultraizquierda para crear el caos y el desorden.

Imágenes en videos en redes sociales y medios de prensa mostraron grupos de pro-palestinos quemando banderas estadounidenses o un joven enmascarado sustituyendo de un poste la insignia americana por la de los palestinos, al tiempo que decenas gritaban consignas contra EEUU.

Visita de Netanyahu

La mayoría de esos extremistas son refugiados junto a sus familias. Personas que este país no sólo les abrió sus puertas, sino que les ha entregado muchísimas ayudas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Estas protestas ocurrieron horas antes de la visita del primer mandatario extranjero en la Casa Blanca: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien Trump recibió con propuestas concretas en busca de paz y seguridad en el Medio Oriente.

El Presidente anunció la idea de que Estados Unidos se ocupe de hacer habitable la Franja de Gaza y desactivar todas las bombas que permanecen aún sin explotar en esa región, entre otras acciones.

Estas medidas temporales de apoyo a Israel y a la estabilidad en la región, como ya es común, han sido tergiversadas por la gran prensa liberal, que da a entender que Trump lo que busca es una presunta “ocupación militar” de EEUU en Gaza, y motivaron la reacción de los terroristas de Hamás.

"Mucho de lo que dice el presidente Trump es una hipérbole, una negociación inteligente y seria, todo al mismo tiempo", opina Peter Loge, director de la Escuela de medios de la Universidad George Washington.

Más de 1.200 israelíes murieron el 7 de octubre, cientos quedaron heridos; decenas de mujeres y niños fueron violados y masacrados, junto a la captura de 250 rehenes como presión a Israel. De ellos aún más de 70 quedan en poder del grupo radical palestino.

Plan para Gaza

Trump quiere asegurarse de que un acuerdo de paz entre Tel Aviv y los extremistas de Hamás sea duradero; que esta organización no tenga otra vez la infraestructura militar y el apoyo logístico con el que contaba en el momento de su incursión armada.

Arabia Saudita y otras naciones árabes han rechazado públicamente el plan del presidente Trump de evacuar a los 2,3 millones de residentes de Gaza, para que Washington “tome el control” y reurbanizar el territorio devastado.

Pero es posible que lo apoyen en secreto porque finalmente resolvería décadas de conflicto y pondría fin al control férreo de Hamás, considera un exnegociador entre Israel y la Autoridad Palestina.

Avi Melamed, un ex funcionario de inteligencia israelí que se desempeñó como asesor principal de asuntos árabes en Jerusalén, opina que Arabia Saudita, Egipto y Jordania probablemente estén interesados en la visión futura de Trump para Gaza, como una posible solución definitiva o al menos duradera al problema con Hamás.

“No me sorprendería saber que en las salas traseras, los sauditas, los egipcios y los jordanos, están muy contentos con la idea de Trump… de que EEUU asuma el control de la situación en Gaza”, dijo Melamed

Liderazgo e inmigración

Por otra parte en el plano nacional, miles de mexicanos manipulados y desinformados han paralizado mediante protestas el tráfico en varias ciudades del país con banderas de México y han llamado a un boicot en varios sectores de la economía, entre otras acciones contra el comienzo de las deportaciones masivas de inmigrantes con antecedentes penales, entre ellos asesinos y miembros de pandillas.

La mayoría estimulados por movimientos de extrema izquierda que buscan provocar el caos y desestabilizar el gobierno en Washington.

El total de los deportados en la primera semana superó los 10.000, en los que se incluyó el primer vuelo con 12 miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragüa hacia la Base Naval de Guantánamo y el envío de cientos de militares estadounidenses para alistar la instalación que alojará hasta 30.000 delincuentes y terroristas tras las operaciones de los agentes de Inmigración junto a otras agencias federales.

También llegó a San Salvador, como parte de los resultados inmediatos de la gira del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, por diferentes países de Centroamérica, el primer vuelo con cientos de miembros del “Tren de Aragüa”, gracias a un acuerdo logrado con el presidente Nayib Bukele para recibir a estos criminales en el coloso penitenciario construido en ese país para erradicar la extrema violencia y la inseguridad, generadas por las pandillas y el crimen organizado.

Esto ocurre cuando sobran señales de un presidente líder y respetado en Washington a pesar de sus adversarios políticos o enemigos que no se detienen en sus ataques, porque el gran dilema o conflicto es que ese Presidente es conservador o republicano, sin la gran prensa de extrema izquierda de sustento como ocurre con los gobiernos demócratas.

Se respira una sensación de poder en la Casa Blanca que impone y reclama respeto justo a EEUU. Sin embargo, la ejecución de los planes de Trump ha removido los cimientos de la élite de los nuevos demócratas y sus fuentes de ingresos hasta ahora ocultas o intocables. Esto ha generado pánico dentro del denominado Estado Profundo, la especie de poder que gobierna en Washington en las sombras y que de seguro le causará problemas al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha comenzado de forma agresiva en cumplir sus promesas de campaña, entre ellas lo que él llama “Drenar el Pantano”, sanear el gobierno federal de funcionarios y directivos que no trabajan por los intereses verdaderos de EEUU y que se han alineado a políticas antiamericanas.

Con su plan de indemnización a empleados federales para un retiro temprano o salida del gobierno federal, más de 60.000 se han acogido a la medida. El objetivo es devolver la eficiencia, erradicar la burocracias en los posible y resestructurar el sistema de gastos.

La corrupción en USAID

Desde la salida de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el llamado Acuerdo de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta la desintegración de Fema (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y de la USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional), los planes de Trump avanzan a toda máquina.

En el 2024, la Casa Blanca de Joe Biden otorgó 988 millones de dólares a la OMC, que ahora busca desesperadamente sustituir los dilapidados fondos de los contribuyentes estadounidenses cada año para costear viajes, vacaciones, cenas, autos de lujo y enormes salarios a dirigentes y funcionarios.

El líder republicano creó la Comisión de Eficiencia Gubernamental dirigida por Elon Musk, quien en estos momentos ha destapado una extensa lista de gastos absurdos y muy oscuros, además del desvío o “desaparición” de recursos dentro de los departamentos y agencias federales.

Un tema que merece atención particular es Ucrania.

Durante una entrevista reciente, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que de los 177.000 millones de dólares que el gobierno de Joe Biden supuestamente envió a Kiev sólo se recibieron $75.000 millones. O sea, 102.000 millones de dólares se encuentran "desaparecidos".

Las auditorías de Musk han abierto un cráter volcánico de corrupción que durante décadas ha coexistido en Washington ante la vista de presidentes demócratas y republicanos.

El secretario de Estado Marco Rubio es ahora el jefe interino de la USAID, en medio del escándalo y la revelación de gastos por parte de esa agencia que dará pie de seguro a exhaustivas investigaciones del Departamento de Justicia, cuya fiscal general Pam Bondi fue confirmada por el Senado y juramentada por el juez de la Suprema Corte, Clarence Thomas.

Con un presupuesto de casi 43.000 millones de dólares anuales, la USAID fue constituida como la antena de ayuda de la política exterior estadounidense para financiar programas sanitarios, desarrollo y de emergencia en unos 120 países, pero en los últimos tiempos ha sido utilizada para el desvío y la malversación de importantes sumas de recursos que aportan los contribuyentes norteamericanos, en contra de los verdaderos intereses de EEUU y de sus ciudadanos.

Rubio dijo que muchas de las funciones de USAID continuarán, pero la acusó de actuar como si fuera una "entidad no gubernamental independiente".

Una "organización criminal"

"En muchos casos, USAID financia programas contrarios a lo que intentamos hacer en nuestra estrategia nacional", precisó.

Por su parte, Musk calificó a la USAID como una "organización criminal", mientras que el presidente Donald Trump dijo que estaba bajo el control "de lunáticos radicales".

La lista de algunos gastos -hechos públicos ahora por la Casa Blanca- confirma los calificativos de Rubio, Trump y Musk.

Para la diversidad e inclusión en Serbia ($1,5 millones), para un musical de diversidad de género en Irlanda ($70.000 dólares); 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia; $2 millones para cirugías de cambio de sexo y activismo LGTB en Guatemala; $6 millones para el turismo en Egipto y fondos para el cultivo de opio en Afganistán y organizaciones vinculadas al terrorismo.

La USAID destinó 7,9 millones de dólares para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje binario de género, $4,5 millones para oombatir la desinformación en Kazajistán; $2,1 millones para ayudar a la cadena británica BBC a valorar la diversidad de la sociedad en Libia, $25 millones para el transporte verde en Georgia, exrepública soviética; $2,5 millones para impulsar la inclusión en Vietnam; $16,8 millones para un grupo separado de inclusión en Vietnam; 1,3 millones de dólares para fotógrafos árabes y judíos; $1,5 millones para promover los derechos LGTB en Jamaica; 3,9 millones para causas LGTB en los balcanes occidentales, 5.5 millones para el activismo LGTB en Uganda...

Pero hay mucho más: el gobierno de Joe Biden gastó en temas relacionados con las tortugas marinas 38 millones de dólares, en la protección de las ardillas 95 millones; un millón para las codornices japonesas para ver si la cocaína las volvía sexualmente promiscuas. $1,7 millones para hologramas de comediantes muertos; 500.000 dólares para construir un restaurante Ihop; 6.9 millones para estudiar los inodoros inteligentes, $2.3 millones para inyectar cocaína a perros; $20 millones de dólares para un espectáculo de Plaza Sésamo en Irak; $7 millones en varios proyectos que estudian la magia; los famosos $50 millones para preservativos en Gaza; … y así una “inimaginable y maravillosa” lista de gastos del dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Trump congeló las ayudas de Washington a otros países por tres meses, excepto a Egipto e Israel, mientras se verifican todos los gastos en correspondencia con los intereses del país.

EEUU entregó también decenas de miles de millones de dólares anuales bajo el gobierno de Joe Biden a naciones como Bulgaria ($431 millones), Filipinas ($809 millones); Tanzania ($471 millones; Somalia ($998 millones); Líbano ($1,000) millones); Irak ($2.200) millones); Jordania ($2.300 millones); Afganistán ($6.100 millones). La lista sobrepasa los más de 110 países.

Comienzo abarcador y reformista

Menos de 20 días han bastado para percibir los cambios dentro del país y en el resto del planeta. Washington ha vuelto a ser el eje del mundo, gracias a un Trump indetenible en su afán de Hacer Grande a América Otra Vez.

Trump y su equipo, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, no pueden estar más que satisfecho con este vertiginoso y eficaz comienzo, muy a distancia de los disparates y las tergiversaciones que se escuchan como parte de las campañas mediáticas.

Desde su diálogo sobre el Canal de Panamá con el presidente José Raúl Mulino, del cual se derivó la no extensión del acuerdo con China respecto a la llamada Ruta de la Seda y el posible paso gratis de los buque estadounidenses por el Canal cuyo debate se encuentra sobre la mesa, la exitosa gira de Rubio arrojó resultados increíbles para el freno de la emigración, el recibimiento de inmigrantes deportados desde EEUU y propuestas trascendentales de proyectos de cooperación y de inversiones con Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

El miércoles 6 de noviembre, Trump ante un grupo de niñas y adolescentes firmó en la Casa Blanca una orden ejecutiva que prohíbe la participación de transgéneros en las competencias deportivas de mujeres, otra de las medidas que contrarresta la nueva corriente Woke y la llamada Agenda globalista 2030 nacida dentro del marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

A pesar de la contundente derrota electoral del 5 de noviembre como respuesta de la mayoría de los estadounidense a las nuevas fórmulas de la ultraizquierda, el Partido Demócrata sigue empecinado en defender las premisas que lo han llevado al abismo, sin la menor señal de concesiones ni cambios. Recientes encuestas indican que apenas un 35% de la izquierda en EEUU confía hoy en el Partido Demócrata.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP, Oficina de Estadísticas de la Casa Blanca, The New York Times, etc.