Escándalo de corrupción en Washington, Trump considera que USAID debe cerrar

Ahora, cuando el presidente Donald J. Trump decide crear una Comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para una auditoría general sobre los gastos del gobierno federal, es que salen a la luz muchas verdades... o mejor dicho, mucha corrupción en Washington.

El encargado de esta comisión, Elon Musk, ha destapado contenedores de "pudrición" dentro de esta agencia y otras revelaciones están por llegar también.

La izquierda en EEUU en un pantano

El pataleteo y el pánico entre los congresistas "demócratas" ha estallado frente la verdad de todas las patrañas, manipulaciones y corrupción de la extrema izquierda, los demócratas o los mal denominados "progresistas" en Washington, que ahora exigen que Musk no siga dirigiendo la comisión creada por Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, elogió durante una conferencia de prensa el gran trabajo de Elon Musk y le respondió a los demócratas qué hay de malo en fomentar la transparencia del gobierno y darle a conocer al pueblo americano cómo se gasta su dinero y en qué.

El secretario de Estado Marco Rubio es ahora el jefe interino de la USAID, en medio del escándalo y la revelación de gastos por parte de esa agencia que dará pie de seguro a exhaustivas investigaciones del Departamento de Justicia, cuya fiscal general Pam Bondi fue confirmada por el Senado y juramentada por el juez de la Suprema Corte, Clarence Thomas.

Rubio dijo que muchas de las funciones de USAID continuarán, pero la acusó de actuar como si fuera una "entidad no gubernamental independiente".

"En muchos casos, USAID financia programas contrarios a lo que intentamos hacer en nuestra estrategia nacional", precisó.

Entre tanto desvío de recursos y malversación, la llamada Open Society, del multimillonario y activista de la izquierda radical, George Soros, y sus campañas de destrucción, desinformación y manipulación de extrema izquierda, se encuentran entre los grandes beneficiados por los fondos de USAID.

El magnate de ultraizquierda, George Soros, a través de su red de organizaciones "Open Society Foundations" (Fundaciones de Sociedad Abierta), recibió la asombrosa cantidad de 260 millones de dólares de USAID, de acuerdo con informes de gastos dados a conocer por diferentes medios de prensa.

George Soros y la USAID

USAID ha sido acusada en varias ocasiones de canalizar fondos a entidades conectadas con las "Open Society Foundations" de Soros, conocidas por abogar por cambios radicales de la izquierda en EEUU y en múltiples países del mundo, influir en la política de gobiernos de derecha para derrocarlos y fomentar corrientes ideológicas a favor del socialismo y el denominado "Marxismo Cultural" o "Revolución Cultural".

Es decir, los propios contribuyentes estadounidenses han financiado durante décadas buena parte de la propaganda antiamericana, anticapitalista y anticonservadora dentro y fuera de EEUU.

Senadores republicanos también expresaron bajo el gobierno de Obama sus preocupaciones por un programa similar respaldado por Soros en Macedonia, donde, según dijeron, una filial local llamada "Foundation Open Society-Macedonia" recibió el respaldo de USAID a través de las "Open Society Foundations" e impulsó "una agenda progresista".

Otras organizaciones respaldadas por Soros que recibieron fondos tanto de su red de "Open Society Foundations" como de USAID incluyen el "Centro de Acción Anticorrupción" en Ucrania y "Transparencia Internacional".

Según los propios registros del grupo, el Centro de Acción Anticorrupción comenzó a recibir fondos de USAID el mismo año en que la Revolución de Maidán derrocó al presidente electo de Ucrania, amigo de Rusia, Viktor Yanukovych.

El grupo fue muy crítico del gobierno y los ministros de Yanukovych, todos alineados con la política del Departamento de Estado de Estados Unidos en ese momento.

Durante la "Revolución de Maidán" de 2014, la entonces Secretaria de Estado Adjunta Victoria Nuland visitó Ucrania y fue grabada en una llamada telefónica filtrada en la que discutía cómo Estados Unidos podría influir en la formación de un nuevo gobierno en Kiev, Ucrania.

El organismo de control del gobierno que supervisa la agencia advirtió a los jefes de USAID en un memorando en enero que había creado "vulnerabilidades" graves al distribuir miles de millones de dólares a países y grupos extranjeros sin completar la investigación de antecedentes para terroristas.

El informe del inspector general también determinó que las subvenciones de USAID no estaban siendo supervisadas de manera suficiente y correcta.

Fondos de USAID desviados al terrorismo

En el 2024 el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano sirio de desviar más de 9 millones de dólares de ayuda humanitaria pagada por USAID a un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda en Irak.

El sospechoso, Mahmoud Al Hafyan, era el jefe de una organización no gubernamental siria que empleaba a 160 personas y recibió 122 millones de dólares de USAID entre enero de 2015 y noviembre de 2018, según el Departamento de Justicia. Ese dinero se destinó a pagar "kits de alimentos" para refugiados sirios que huían de las zonas de conflicto.

Durante este contrato, el Departamento de Justicia alega que Al Hafyan trabajó con co-conspiradores para canalizar “millones” en "kits de alimentos" en el mercado negro al Frente Al Nusra, una filial local de Al Qaeda en Siria que también está designada como organización terrorista por los Estados Unidos.

Lo que se vendió siempre como un organismo de ayuda humanitaria de EEUU se convirtió en un enorme tentáculo del "progresismo" e incluso el terrorismo internacional, financiado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El presidente Trump, como prometió durante su campaña electoral, puso punto final a este lavadero de dinero, utilizado para financiar organizaciones (ONG) de extrema izquierda, activistas radicales y agendas ideológicas sin la más mínima relación con el desarrollo real de comunidades y países.

Desde la falsa justicia especial para el gobierno de Santos en Colombia hasta la propaganda castrista en Cuba y la promoción de la tendencia LGTB en Latinoamérica, la USAID era una herramienta de intervención disfrazada de cooperación internacional.

El gran escándalo de despilfarro

Musk calificó a la USAID como una "organización criminal", mientras que el presidente Donald Trump dijo que estaba bajo el control "de lunáticos radicales".

La lista de algunos gastos -hechos públicos ahora por la Casa Blanca- confirma los calificativos de Rubio, Trump y Musk.

Desde 50 millones de dólares para "condones" en la Franja de Gaza hasta 6 millones de dólares para el turismo en Egipto y $2 millones para cirugías de cambio de sexo en Guatemala, la lista se torna interminable y repugnante.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó algunos de estos gastos frente a los periodistas y citó los 1.5 millones de dólares para medidas de diversidad en Serbia, $32,000 para un "cómic transgénero" en Perú y $70,000 para un musical de diversidad de género en Irlanda.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Usaid debería "cerrar", en una escalada de acciones sin precedentes para desmantelar la inaceptable corrupción en la agencia estadounidense con un presupuesto de casi 50.000 millones de dólares y más de 10.000 empleados.

"LA CORRUPCIÓN ESTÁ A NIVELES NUNCA VISTO. ¡CIÉRRENLA!", escribió Trump en un comunicado en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Trump, que inició su segundo mandato el 20 de enero, ha lanzado una ofensiva sin precedentes para recortar la administración federal y erradicar la enorme burocracia, el descontrol y el despilfarro de fondos de los contribuyentes norteamericanos. Su objetivo,como prometió a los votantes, es hacer el gobierno realmente eficiente, transparente y con los gastos adecuados y necesarios.

El gobierno de Trump ha ordenado a miles de empleados de USAID en el extranjero que regresen a Estados Unidos y congeló las "ayudas" hacia el exterior hasta que se definan los gastos necesarios basados en el interés verdadero del país y del pueblo estadounidense.

Los demócratas, involucrados en este gran escándalo, dicen que sería inconstitucional que Trump cerrara agencias gubernamentales sin la luz verde del Congreso.

Estados Unidos destina actualmente unos 58.000 millones de dólares a la ayuda internacional, lo que lo convierte en el principal donante del mundo.

"TANTO FRAUDE ES TOTALMENTE INEXPLICABLE E INACEPTABLE", escribió Trump en su red social.

