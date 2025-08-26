martes 26  de  agosto 2025
ARANCELES

Agencias de correos busca acuerdo sobre "exención de aranceles" con EEUU

La administración del presidente Donald J. Trump eliminó, con efecto a partir del 29 de agosto, la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La agencia postal de la ONU informó el martes que las agencias de correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en busca de un acuerdo de aranceles con Washington.

Esta decisión provocó los anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India o Australia, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.

"Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia EEUU debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito", indicó la UPU en un comunicado.

"Las suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses", añadió la institución de la ONU.

FUENTE: Con información de AFP.

