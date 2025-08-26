Agencias de correos busca acuerdo sobre "exención de aranceles" con EEUU

La agencia postal de la ONU informó el martes que las agencias de correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en busca de un acuerdo de aranceles con Washington.
La administración del presidente Donald J. Trump eliminó, con efecto a partir del 29 de agosto, la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares)
La agencia postal de la ONU informó el martes que las agencias de correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en busca de un acuerdo de aranceles con Washington.
La administración Trump eliminó, con efecto a partir del 29 de agosto, la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).
Esta decisión provocó los anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India o Australia, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.
"Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia EEUU debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito", indicó la UPU en un comunicado.
"Las suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses", añadió la institución de la ONU.
FUENTE: Con información de AFP.