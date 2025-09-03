miércoles 3  de  septiembre 2025
LA BOLSA

Alphabet se dispara más de 6% e impulsa fuerte alza de Wall Street

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, fundamentalmente tecnológico, avanzó un 0,86% y el índice ampliado S&P 500 ganó 0,42%

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Bolsa de Valores de Nueva York abrió en fuerte alza este miércoles, impulsada por buenas noticias para el sector tecnológico estadounidense, provenientes sobre todo de Alphabet, relegando por el momento las preocupaciones comerciales.

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo a su vez cerca del punto de equilibrio, cayendo apenas un 0,07%.

La acción de Alphabet, la casa madre de Google, destacó al trepar en 6,59%, para colocar su acción en 225,97 dólares. La empresa había conseguido la víspera una victoria judicial que le permite conservar su navegador Chrome.

FUENTE: Con información de AFP.

