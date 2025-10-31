viernes 31  de  octubre 2025
ACCIONES EN BOLSA

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street

En las primeras operaciones, la acción de Amazon superó su precio récord y se situó en 249,12 dólares, lo que supone una subida de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión de trabajo.

TIMOTHY A.CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones del gigante estadounidense Amazon se disparaban el viernes más de un 11% en la Bolsa de Nueva York tras la publicación el día anterior de sus resultados trimestrales.

En las primeras operaciones, la acción de Amazon superó su precio récord y se situó en 249,12 dólares, lo que supone una subida de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Las acciones subieron el jueves casi un 10% después de que el gigante del comercio electrónico anunciara ganancias mejores de lo esperado, impulsadas por la creciente demanda de sus servicios de computación en la nube.

La división Amazon Web Services registró un aumento del 20% en sus ingresos, y alcanzó los 33.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto representa su mayor tasa de crecimiento desde 2022, en un contexto de rápida expansión de las capacidades de inteligencia artificial por parte de las empresas.

Al mismo tiempo, el gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo, como primera entrega de un proceso de "reducción global" vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial.

Reducción de costos

El director ejecutivo, Andy Jassy, manifestó en junio su voluntad de reducir costos en la empresa, en pleno auge de inversiones en la IA. Una idea que se ha traducido este martes en una primera oleada de supresión de 14.000 puestos de trabajo, sin que de momento se sepa en qué países.

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó, a dos días de la publicación de los resultados trimestrales.

FUENTE: Con información de AFP.

