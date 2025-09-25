jueves 25  de  septiembre 2025
DEMANDA

Amazon llega a un acuerdo multimillonario de pago por prácticas engañosas

La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) alega que Amazon engañó a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, y luego les impuso una tarifa de 139 dólares al año durante el proceso de pago

Logo del gigante minorista estadounidense Amazon.

INA FASSBENDER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Amazon acordó el jueves pagar 2.500 millones de dólares para resolver las acusaciones de un regulador estadounidense que la acusa de prácticas engañosas para inscribir a los consumidores en Amazon Prime.

La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada ante un tribunal federal de Seattle, alega que Amazon engañó a sabiendas a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, con una tarifa de 139 dólares al año, durante el proceso de pago.

"Hoy hemos devuelto miles de millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses y garantizamos que Amazon no vuelva a cometer este error", declaró el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, en un comunicado.

La FTC "está comprometida a defender los derechos de los consumidores cuando las empresas intentan defraudar a los ciudadanos".

En un comunicado, Amazon declaró que la empresa y sus ejecutivos siempre han respetado la ley, y que este acuerdo les permite seguir adelante y centrarse en la innovación para sus clientes.

El gigante del comercio electrónico, que no admitió haber cometido ninguna irregularidad, añadió que ha trabajado arduamente para que sus clientes puedan suscribirse o cancelar su membresía Prime de forma sencilla y transparente, y para ofrecer un valor añadido a sus millones de miembros de Prime en todo el mundo.

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en un caso de protección al consumidor.

El caso se centra en dos acusaciones principales: que Amazon registró a los clientes sin su consentimiento explícito mediante procesos de pago confusos, y que creó un sistema de cancelación deliberadamente complejo, apodado internamente "Ilíada", en honor a la epopeya de Homero sobre la larga y ardua Guerra de Troya.

Información sobre el precio se ocultaba

La FTC afirma que el proceso de pago de Amazon obliga a los clientes a navegar por interfaces confusas donde, para rechazar la membresía Prime, era necesario encontrar enlaces pequeños y discretos, mientras que para registrarse en el servicio se utilizaban botones prominentes.

También asegura que información crucial sobre el precio y la renovación automática de Prime a menudo se ocultaba o se divulgaba en letra pequeña.

En virtud del acuerdo, Amazon deberá reformar sus procesos de inscripción y cancelación de Prime, incluyendo opciones claras de rechazo y simplificación de los procedimientos de cancelación.

Tendrá igualmente que implementar nuevos requisitos de divulgación antes de cobrar a los consumidores.

El tribunal ya había dictaminado la semana pasada que las suscripciones de Amazon Prime están sujetas a las leyes de protección al consumidor y que Amazon obtuvo la información de facturación de los consumidores antes de divulgar completamente los términos de la suscripción.

En la propuesta de acuerdo, presentada antes del tercer día de testimonios en el tribunal de Seattle, la empresa no admite ni niega haber actuado mal.

El caso forma parte de una serie de demandas interpuestas en los últimos años, tanto por republicanos como por demócratas, en un esfuerzo para frenar el poder de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP.

