martes 16  de  septiembre 2025
ECONOMíA

Ventas minoristas en EEUU aumentan más de lo previsto en agosto

De acuerdo con el informe del Departamento de Comercio, las ventas minoristas crecieron un 0,6% en un mes, alcanzando los 732.000 millones de dólares.

Varios productos en un carrito de compra en un supermercado de la cadena Publix.

Varios productos en un carrito de compra en un supermercado de la cadena Publix.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas minoristas en Estados Unidos se vieron impulsadas especialmente por las compras de combustible y avanzaron en agosto más de lo que anticipaban los mercados, según datos publicados el martes.

Según el informe del Departamento de Comercio, las ventas minoristas crecieron un 0,6% en un mes, alcanzando los 732.000 millones de dólares.

Lee además
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Los analistas esperaban un aumento menor (+0,3%), según el consenso publicado por MarketWatch.

Los datos del Departamento de Comercio se publican en valor, no en volumen, lo que significa que el aumento de las ventas minoristas podría explicarse tanto por un mayor consumo como por un incremento en los precios.

Entre los impulsores del aumento se encuentran las compras en las gasolineras (+0,5% en un mes), debido al aumento reciente de los precios del combustible.

Las compras para el hogar, en cambio, se redujeron (-0,3%). Muchos de los productos en esta categoría son importados y los aranceles han sido significativamente aumentados por el gobierno estadounidense.

El crecimiento de la economía estadounidense depende en gran medida del consumo de los hogares.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques EEUU en el Caribe

Microsoft informa de gran inversión en Reino Unido a propósito de visita de Trump

Tras acuerdo, Trump pospone una vez más la prohibición de TikTok en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026