Precio del petróleo estadounidense cierra por debajo de los 100 dólares

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Irán anunció que pretende mantener cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz , una presión adicional que impulsó al petróleo a cerrar en un máximo desde 2022.

La guerra en Medio Oriente ha paralizado el Estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, lo que ha provocado "perturbación" en el suministro de petróleo, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

CASA BLANCA Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

El barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó un 9,72% y cerró en 95,73 dólares.

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9,22% y cerró este jueves en 100,46 dólares, un máximo desde agosto de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que "es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares para destruir al mundo que los temporales precios del petróleo".

"Para mí, como Presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal", dijo en su plataforma Truth Social.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del asesino eliminado Alí Jamenei, prometió venganza y afirmó que "debe utilizarse la carta del bloqueo del estrecho de Ormuz", en un comunicado escrito que fue leído en la televisión estatal y que, por supuesto, no aclaró los reportes sobre si está herido.

Jameinei, designado el domingo, no ha comparecido en público desde el inicio de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en los que murió su padre, Alí Jamenei. Y en su juramentación sacaron un muñeco de cartón con su rostro, señal del miedo que lo embarga al saber que es ahora el blanco número 1 de Israel y EEUU.

Israel anuncia ataques a gran escala

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se burló, y declaró que el nuevo líder supremo "no puede mostrar su rostro en público".

El ejército de Israel anunció al caer la noche del jueves que lanzó una nueva andanada de "ataques a gran escala".

Haciéndose los gentiles y salvadores cuando en realidad están derrotados, el régimen de Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, quien desmintió que se hayan colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido a la situación del paso de Ormuz, según un informe de la AIE, una organización con sede en París.

Los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, decidieron liberar un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

Según un informe del régimen, la estrategia de Irán es una "guerra de desgaste" para "destruir la economía estadounidense" y "mundial", anunció el comandante Ali Fadavi.

En otro de los frentes, Israel continuó sus ataques en Líbano contra los terroristas proiraníes, Hezbolá, subvencionados por Irán desde hace décadas, con fuertes bombardeos en la capital de Libano.

FUENTE: Con información de AFP.