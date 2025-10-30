Amazon se dispara en Wall Street gracias a servicios de computación en la nube

Las acciones de Amazon se dispararon casi un 10% el jueves después de que el gigante del comercio electrónico anunciara ganancias mejores de lo esperado, impulsadas por la creciente demanda de sus servicios de computación en la nube.

La división Amazon Web Services registró un aumento del 20% en sus ingresos, y alcanzó los 33.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto representa su mayor tasa de crecimiento desde 2022, en un contexto de rápida expansión de las capacidades de inteligencia artificial por parte de las empresas.

El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo, como primera entrega de un proceso de "reducción global" vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial.

Reducción de costos

El director ejecutivo, Andy Jassy, manifestó en junio su voluntad de reducir costos en la empresa, en pleno auge de inversiones en la IA. Una idea que se ha traducido este martes en una primera oleada de supresión de 14.000 puestos de trabajo, sin que de momento se sepa en qué países.

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó, a dos días de la publicación de los resultados trimestrales.

FUENTE: Con información de AFP.