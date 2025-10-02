jueves 2  de  octubre 2025
SEGURIDAD

Autoridades de EEUU investigan dos colisiones de drones de reparto de Amazon

Los drones eran modelos MK30, desarrollados por la propia Amazon y desplegados a finales de 2024. Son capaces de transportar cargas de hasta unos 2,2 kilogramos

El nuevo dron MK30 Prime Air de Amazon se exhibe durante el evento Delivering the Future de Amazon, en el Centro Logístico BFI1, Centro de Investigación y Desarrollo Robótico de la compañía en Sumner, Washington, el 18 de octubre de 2023.&nbsp;

El nuevo dron MK30 Prime Air de Amazon se exhibe durante el evento "Delivering the Future" de Amazon, en el Centro Logístico BFI1, Centro de Investigación y Desarrollo Robótico de la compañía en Sumner, Washington, el 18 de octubre de 2023. 

Jason Redmond / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nueva York.- Agencias de regulación aérea de Estados Unidos investigan dos colisiones de drones de reparto de Amazon en el estado de Arizona, que no causaron heridos, según documentos publicados el jueves.

El informe de la Administración de Aviación Civil (FAA) indica que los dos incidentes ocurrieron el miércoles con segundos de diferencia.

Lee además
Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones.
Tecnología militar mundial

Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones
Drones, temor en Europa
SEGURIDAD

Europa planea un "muro" defensivo contra la amenaza de drones de Rusia

Cada uno de los drones golpeó una grúa ubicada en Tolleson, un suburbio de Phoenix, en "circunstancias indeterminadas", señala.

Los drones eran modelos MK30, desarrollados por la propia Amazon y desplegados a finales de 2024. Son capaces de transportar cargas de hasta unos 2,2 kilogramos.

Amazon lanzó su servicio de reparto con drones Prime Air en Lockeford, California, en 2022 y lo ha expandido gradualmente, en especial a Tolleson y Tampa Bay, Florida, y está a la espera de la aprobación de las autoridades para implantarlo en el Reino Unido.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS), que investiga accidentes en transportes civiles, anunció el jueves en un mensaje publicado en X que también está investigando estas dos colisiones de drones.

En enero, Amazon suspendió los vuelos de sus drones en Tolleson y College Station (Texas) mientras modificaba su software de navegación tras el choque en diciembre de dos dispositivos que estaban haciendo pruebas.

Las entregas se reanudaron a finales de marzo, pero Prime Air cesó definitivamente sus operaciones en College Station a finales de agosto.

Los drones son uno de los proyectos predilectos del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien los presentó por primera vez en 2013, prometiendo entregas en 30 minutos.

Amazon no respondió de inmediato a un comentario solicitado por la AFP sobre este caso.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Ucrania: Al menos cuatro muertos por ataque con drones y misiles rusos

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

¿El cierre del gobierno en EEUU afecta los pagos del Seguro Social?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

James Edward Daniels.
JUSTICIA

Recapturan en Georgia a asesino convicto liberado por error de cárcel en Miami-Dade

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

Te puede interesar

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Por Graciana Álvarez
El nuevo dron MK30 Prime Air de Amazon se exhibe durante el evento Delivering the Future de Amazon, en el Centro Logístico BFI1, Centro de Investigación y Desarrollo Robótico de la compañía en Sumner, Washington, el 18 de octubre de 2023. 
SEGURIDAD

Autoridades de EEUU investigan dos colisiones de drones de reparto de Amazon

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
MERCADO

El precio del petróleo cae a su nivel más bajo en los últimos dos años

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida