Apoyo casi unánime de republicanos para juicio político a Joe Biden

Candidatos demócratas a las primarias han levantado denuncias sobre la manipulación incluso dentro del Partido Demócrata en mantener en la Casa Blanca a una persona visiblemente incapacitada mental y físicamente para ejercer sus funciones en la Oficina Oval. Pero al parecer, la élite de izquierda y extrema izquierda detrás de las cortinas interiores de la Casa Blanca necesita a un hombre así para poder ejecutar la agenda de grandes ribetes socialistas impulsada por el llamado Estado Profundo, denunciado y revelado por el expresidente Donald Trump.

La campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr. alegó que "el Comité Nacional Demócrata trata de evitar que desafíe al presidente Joe Biden y permitirá que el titular gane sin oposición la nominación de 2024".

En los grandes medios de prensa en EEUU, abrazados a la ideología de izquierda, sólo se habla de la campaña republicana, los estadounidenses no conocen ni los nombres de los candidatos demócratas que optan por el derecho electoral en las primarias, otro elemento que avala de las denuncias.

En un comunicado de prensa emitido esta semana, el ex congresista de Ohio y candidato presidencial demócrata, Dennis Kucinich, afirmó que considera que el Comité Nacional Demócrata (DNC) "ha creado una clase de delegados comprometidos, llamados líderes del partido y funcionarios electos, que son esencialmente los mismos que superdelegados, debido al alto grado de control que el Partido ejerce sobre los funcionarios electos".

Por supuesto, las reacciones frente a la investigación a Biden, que salpica además a relevantes personajes de la izquierda como el exmandatario Barack Obama y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, comenzaron desde el primer momento. Porque todo está bien para la izquierda si ellos son los acusadores, pero cuando se convierten en blanco hacen todo posible para que la oponión pública los vea como las grandes víctimas. Algo natural y extremadamente común de esa ideología en la que "todos son inocentes y justos".

En un memorando de 14 páginas a directores de medios de prensa, la Casa Blanca los exhortó a "denunciar los fundamentos con que los republicanos iniciaron de manera formal una investigación con vistas a un juicio político a Biden” por abuso de poder, corrupción y obstrucción a la Justicia.

La Casa Blanca insistió este miércoles en que el presidente estadounidense Joe Biden "no ha hecho nada malo", después de que legisladores republicanos iniciaran una investigación de juicio político en su contra. Pero si no hay preocupación, no se justifica salir a desmentir a diario como lo han hecho hasta ahora.

"Han aparecido sin pruebas de que haya hecho algo malo. El presidente no hizo nada malo", dijo a los periodistas la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre. Entonces, no tiene por qué preocuparse tanto el mandatario y sólo dejar que avance la investigación. Nadie está por encima de la Ley, como ha expresado él mismo y su Departamento de Justicia. ¿O acaso no es así?

Jean-Pierre dijo que la investigación de "impeachment" centrada en los negocios ucranianos del hijo de Biden, Hunter, está basada en "acusaciones infundadas".

La funcionaria no quiso comentar cómo reaccionó el propio presidente de 80 años ante el inicio de la investigación por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, pero al parecer se encuentra bastante nervioso.

La investigación se produce mientras Biden enfrenta pésimos números en las encuestas antes de una inminente revancha con el expresidente Donald Trump en las elecciones generales del próximo año.

"Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción justifican una mayor investigación por parte de la Cámara de Representantes", dijo McCarthy.

Los republicanos, según McCarthy y otros líderes dentro del Partido, cuentan con elementos suficientes de que Biden y su hijo recibieron al menos 20 millones de dólares mediante transacciones de negocios empleando su poder en Washington desde que era vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama.

“Espero que hagamos esta investigación y juicio político lo antes posible”, dijo el representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, una de las figuras republicanas que dirige la investigación.

En el otro frente, la decisión de McCarthy de iniciar la investigación no parece haber apaciguado a los legisladores conservadores, cuyos votos debe ganar para una tarea inmediata: convencer a la mayoría republicana para que apruebe los proyectos de excesivos gastos de la Casa Blanca dentro de dos semanas, después del derroche presupuestario federal sin precedentes en la historia del país bajo las políticas actuales de extrema izquierda ("progresistas" o socialistas)

Una plan de destitución orquestado -sin fundamentos- sobre Rusia y la campaña de Trump fue la razón del juicio para inhabilitar al entonces presidente republicano y eso quedó demostrado por el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, John Durham, para investigar las acusaciones contra Trump. La pesquisa duró casi cuatro años y en un informe de más de 300 páginas, Durham concluyó que jamás hubo argumento sólido ni creíble para investigar a Trump, mucho menos llevarlo a un juicio político.

En el caso de Biden y su hijo Hunter Biden, los republicanos han encontrado “una cultura de corrupción familiar” con testigos y elementos que justifican la investigación al actual inquilino de la Casa Blanca, quien ha negado siempre sus vínculos con los negocios de su hijo. Grabaciones telefónicas en la que se escucha perfectamente a Joe Biden hacer alarde de su poder en Washington y las fuertes declaraciones recientes del exfiscal general de Ucrania, Víktor Shokin, confirman todo lo contrario: la participación directa del exvicepresidente de EEUU en los negocios turbios y muy cuestionables de su hijo con serias implicaciones para la seguridad nacional, como lo han revelado expertos de inteligencia y legisladores republicanos.

Los conservadores abogan además por más recortes del descomunal gasto del dinero de los contribuyentes ejecutado por la administración Biden tanto en política exterior como nacional. Un acuerdo debe estar listo antes del 30 de septiembre.

Previsiblemente, los demócratas se opondrán a esos esfuerzos republicanos y al juicio político a Biden como es de suponer.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP