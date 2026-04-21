martes 21  de  abril 2026
SUCESOS

Atacante del set de "Sin senos sí hay paraíso" padecía psicosis y esquizofrenia

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, informó que el asesino fue identificado como Josué Cubillos de 24 años

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia.&nbsp;

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia. 

Captura de Pantalla / Instagram
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las autoridades colombianas han develado nueva información vinculada al atacante que cobró la vida de dos miembros del set de Sin senos sí hay paraíso la tarde del sábado 18 de abril, durante un rodaje que se llevaba a cabo en el sector de Laches, ubicado en Santa Fe, Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto por la policía, el hombre, que también murió durante el suceso, padecía de psicosis y esquizofrenia.

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En un video de seguridad que ha sido difundido, se puede apreciar como el atacante circula por la calle y se regresa a las inmediaciones del set. Acto seguido, sorprende a uno de los trabajadores por un costado, lo toma por el cuello y lo degolla. Posteriormente, asesinó a otro integrante del equipo e hirió a un tercero, quien permanece en cuidados intensivos.

En medio del conflicto, compañeros de las víctimas lograron detenerlo y poner fin a su vida.

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, informó que el asesino fue identificado como Josué Cubillos de 24 años y residente de la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad.

Agregó que el hombre había sido diagnosticado con: “un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y con un diagnóstico diferencial de esquizofrenia”. Cubillos había sido denunciado en varias oportunidades por amenazar de muerte a sus vecinos.

Las víctimas mortales de lo acontecido fueron identificados como Henry Benavides y Nicolás Perdomo.

El suceso

"Cristancho también ha explicado que las principales pistas están en la visita que el agresor hizo el día anterior al Roosevelt, que alquiló su parqueadero como punto de apoyo logístico para el rodaje, realizado en la Universidad Externado. El agresor acudió, según el comandante, para pedir su historia clínica, pero la institución no lo tenía registrado como paciente y los administrativos no pudieron entregarle su legajo", reseñó El País.

“Fue agresivo y los guardas lo tuvieron que sacar. Le decomisaron un arma blanca y le hicieron un comparendo”, dijo el comandante a Caracol Radio.

Sin embargo, la tragedia llegó al día siguiente, cuando volvió al recinto.

“Pensamos que creía que (la víctima) era una persona de seguridad del instituto. Es la única conclusión que podemos dar. Es el único antecedente que podemos asociar. (Los trabajadores del rodaje) llevaban un día en este lugar. No hay otras circunstancias, otro elemento que nos pueda dar otra hipótesis”, comentó Cristancho a Blu Radio.

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