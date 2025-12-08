lunes 8  de  diciembre 2025
Boeing adquiere el proveedor Spirit en un momento trascendental

El cierre del acuerdo llega en un momento "crucial" para Boeing, según el director ejecutivo Kelly Ortberg. El pacto totaliza 8.300 millones de dólares, e incluye la deuda de Spirit

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.

JASON REDMOND/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Boeing anunció el lunes que completó la adquisición del proveedor aeroespacial Spirit AeroSystems, un movimiento que permitirá operaciones más fluidas y mejorará el control de calidad del gigante estadounidense.

Spirit, con sede en Wichita, Kansas, fabrica fuselajes para aviones comerciales, así como piezas clave para proyectos de defensa y espacio.

El cierre del acuerdo anunciado en julio de 2024 llega en un momento "crucial" para Boeing, según el director ejecutivo Kelly Ortberg. El acuerdo totaliza 8.300 millones de dólares, incluyendo la deuda de Spirit asumida por Boeing.

"Al dar la bienvenida a nuestros nuevos compañeros y unir nuestras dos compañías, nuestro enfoque es mantener la estabilidad para que podamos seguir entregando aviones de alta calidad, servicios diferenciados y capacidades avanzadas de defensa para nuestros clientes y la industria", manifestó Ortberg.

Boeing busca salir de sus problemas

El cierre del acuerdo sigue a las aprobaciones antimonopolio en Estados Unidos y Europa que incluyeron la venta a Airbus de todos los negocios de Spirit que actualmente suministran al grupo aeroespacial europeo, principal competidor de Boeing.

La transacción devuelve Spirit a Boeing aproximadamente dos décadas después de que Boeing vendiera sus activos en un movimiento que los ejecutivos argumentaron que reduciría costos y mejoraría la "integración de sistemas a gran escala".

Sin embargo, Boeing ha tenido tropiezos importantes en los últimos años, primero con dos accidentes fatales del 737 MAX en 2018 y 2019 causados en parte por una característica defectuosa de estabilización de vuelo, y luego por un incidente en enero de 2024 en el que un avión de Alaska Airlines se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que una pieza del fuselaje de un 737 MAX se desprendiera.

Desde el incidente de Alaska Airlines, Boeing ha reforzado las prácticas de control de calidad bajo la estricta supervisión de las autoridades de seguridad aérea de Estados Unidos y ha reemplazado a líderes clave, incluido el director ejecutivo y el jefe de aviación comercial.

FUENTE: Con información de AFP.

