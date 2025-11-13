jueves 13  de  noviembre 2025
aeronáutica

Empleados de Boeing del área militar levantan huelga tras nuevo contrato

Como en la anterior oferta de Boeing, el salario base anual pasará ahora de una media de 75.000 dólares a 109.000 dólares dentro de cinco años,

Pilotos de la fuerza aérea de Estados Unidos y detrás un bombardero B 52 fabricado por Boeing.

HENRY NICHOLLS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de 3.000 empleados de varias fábricas de material militar de Boeing ratificaron el jueves el contrato colectivo propuesto por la compañía aeronáutica, lo que pone fin a más de 100 días de huelga, según anunció el sindicato de maquinistas (IAM) en un comunicado.

Esta era la quinta vez que los afiliados del sindicato votaban una propuesta de convenio para los próximos cinco años.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
COMERCIO

EEUU analiza recorte de aranceles a productos como café y bananas
Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

En la anterior consulta, celebrada el 26 de octubre, el 51% de los votantes rechazó la oferta de la dirección. El sindicato no ha dado cifras de la votación de este jueves.

Trabajadores de fábricas de los estados de Missouri e Illinois, en el Medio Oeste, comenzaron la huelga el 4 de agosto.

Salarios aún más altos

"Estamos orgullosos de lo que nuestros miembros han luchado juntos y estamos listos para volver a construir los aviones militares más avanzados del mundo", afirmó el sindicato.

"Estamos satisfechos con los resultados y esperamos reunir a todo nuestro equipo el 17 de noviembre", afirmó Boeing en un comunicado.

La empresa aumentó en su última propuesta de 3.000 a 6.000 dólares la prima que recibirá cada empleado por la ratificación del acuerdo y "garantizó" que los huelguistas recuperarán su puesto de trabajo.

Boeing comenzó a contratar trabajadores "permanentes" para sustituir a los huelguistas el 4 de septiembre.

FUENTE: Con información de AFP.

