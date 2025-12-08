Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.

WASHINGTON.- Una serie de memorandos internos muestran que los propios asesores del entonces candidato Joe Biden advirtieron en 2020 que sus propuestas migratorias podían desencadenar un incremento masivo en los cruces fronterizos y generar “caos” en la frontera sur de Estados Unidos.

Los asesores políticos del demócrata alertaron en agosto de 2020 —meses antes de las elecciones presidenciales— que las promesas de flexibilización migratoria, combinadas con las condiciones de la pandemia y el impacto de las políticas de Donald Trump, podrían provocar un aumento sustancial en la llegada de migrantes.

“Un aumento potencial podría crear caos y una crisis humanitaria, abrumar las capacidades de procesamiento y poner en peligro la agenda de la nueva administración”, señala el memorando citado por The New York Times.

Advertencias ignoradas

Según el informe, los asesores presentaron varias opciones para mitigar el riesgo, entre ellas mecanismos para acelerar el rechazo de solicitudes de asilo, el uso de “centros de recepción” y la exigencia de que ciertos migrantes esperaran en México. Sin embargo, la campaña no adoptó estas recomendaciones.

El equipo de Biden habría mostrado divisiones internas respecto a la velocidad con la que el entonces nuevo presidente impulsó los cambios migratorios al asumir el cargo. Entre sus primeras acciones estuvieron:

Pausa de 100 días en las deportaciones

Paralización de la construcción del muro fronterizo

Suspensión de la política “Permanecer en México”

Restricción de las categorías de inmigrantes ilegales que podían ser arrestados

Cecilia Muñoz —exfuncionaria de la administración Obama y asesora del equipo de transición de Biden— declaró al Times que el equipo del demócrata fue “demasiado sensible a las críticas de la izquierda”.

Pico histórico de migración bajo Biden

Andrea R. Flores, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden, afirmó que preparó un memorando con propuestas para disuadir la migración, pero que el documento “murió” por desacuerdos internos sobre qué opciones presentar al entonces jefe de gabinete Ron Klain.

Por su parte, Scott Shuchart, exasesor principal de políticas de ICE en la administración Biden, aseguró al Times que el expresidente demócrata “no tenía ninguna estrategia, porque no tenía ningún objetivo”, y que la actitud general era esperar a que “el problema desapareciera”.

Según un estudio del Pew Research Center publicado en agosto, la población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, en pleno mandato de Biden.

FUENTE: Con información de The New York Times / Fox News