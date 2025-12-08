lunes 8  de  diciembre 2025
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

El equipo de Biden alertó en agosto de 2020 que las promesas de flexibilización migratoria podrían provocar un aumento sustancial en la llegada de migrantes

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Una serie de memorandos internos muestran que los propios asesores del entonces candidato Joe Biden advirtieron en 2020 que sus propuestas migratorias podían desencadenar un incremento masivo en los cruces fronterizos y generar “caos” en la frontera sur de Estados Unidos.

Los asesores políticos del demócrata alertaron en agosto de 2020 —meses antes de las elecciones presidenciales— que las promesas de flexibilización migratoria, combinadas con las condiciones de la pandemia y el impacto de las políticas de Donald Trump, podrían provocar un aumento sustancial en la llegada de migrantes.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Narcotráfico

Trump afirma que el flujo de drogas por vía marítima se redujo en 94%; el próximo paso es atacar por tierra
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un aumento potencial podría crear caos y una crisis humanitaria, abrumar las capacidades de procesamiento y poner en peligro la agenda de la nueva administración”, señala el memorando citado por The New York Times.

Advertencias ignoradas

Según el informe, los asesores presentaron varias opciones para mitigar el riesgo, entre ellas mecanismos para acelerar el rechazo de solicitudes de asilo, el uso de “centros de recepción” y la exigencia de que ciertos migrantes esperaran en México. Sin embargo, la campaña no adoptó estas recomendaciones.

El equipo de Biden habría mostrado divisiones internas respecto a la velocidad con la que el entonces nuevo presidente impulsó los cambios migratorios al asumir el cargo. Entre sus primeras acciones estuvieron:

  • Pausa de 100 días en las deportaciones

  • Paralización de la construcción del muro fronterizo

  • Suspensión de la política “Permanecer en México”

  • Restricción de las categorías de inmigrantes ilegales que podían ser arrestados

Cecilia Muñoz —exfuncionaria de la administración Obama y asesora del equipo de transición de Biden— declaró al Times que el equipo del demócrata fue “demasiado sensible a las críticas de la izquierda”.

Pico histórico de migración bajo Biden

Andrea R. Flores, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden, afirmó que preparó un memorando con propuestas para disuadir la migración, pero que el documento “murió” por desacuerdos internos sobre qué opciones presentar al entonces jefe de gabinete Ron Klain.

Por su parte, Scott Shuchart, exasesor principal de políticas de ICE en la administración Biden, aseguró al Times que el expresidente demócrata “no tenía ninguna estrategia, porque no tenía ningún objetivo”, y que la actitud general era esperar a que “el problema desapareciera”.

Según un estudio del Pew Research Center publicado en agosto, la población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, en pleno mandato de Biden.

FUENTE: Con información de The New York Times / Fox News

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Expresidente hondureño agradece a Trump por indulto: "Me cambió la vida"

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
TECNOLOGíA

Trump firmará orden que limite regulación de IA al gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS REGULACIÓN

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.
RECONOCIMIENTO

Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos