domingo 7  de  diciembre 2025
Crimen atroz en Florida: adolescentes acusados de asesinar y quemar el cuerpo de una menor de 14 años

Los sospechosos -Kimahri Blevins, de 14 años, y Gabriel Williams, de 16- fueron identificados rápidamente y enfrentan cargos de asesinato premeditado en primer grado

Imagen referencial

Imagen referencial

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Dos adolescentes de Florida fueron arrestados y acusados de asesinato premeditado en primer grado tras presuntamente atraer a una niña de 14 años a un área boscosa, dispararle repetidamente y luego prender fuego a su cuerpo, según informó el sheriff del condado de Santa Rosa.

La víctima, Danika Troy, fue vista por última vez el 30 de noviembre por su madre y reportada como desaparecida la mañana siguiente. Sin embargo, el sheriff Bob Johnson explicó que la menor ya había sido asesinada la noche anterior.

Su cuerpo fue hallado el 2 de diciembre en una zona boscosa cercana a Kimberly Road, en la localidad de Pace, unos 27 kilómetros al norte de Pensacola.

Los sospechosos fueron identificados

Los sospechosos —Kimahri Blevins, de 14 años, y Gabriel Williams, de 16— fueron identificados rápidamente y enfrentan cargos de asesinato premeditado en primer grado. De acuerdo con las autoridades, Troy murió por múltiples heridas de bala antes de que los adolescentes incendiaran sus restos.

“Ya es bastante malo que mates a una chica de 14 años… pero además le disparas varias veces y luego le prendes fuego”, dijo Johnson en una conferencia de prensa. “Esto es verdaderamente horrible”.

Según el reporte citado por The New York Post, los tres jóvenes se conocían de la escuela y habían tenido una disputa durante el fin de semana de Acción de Gracias. Un testigo indicó a los investigadores que Blevins confesó haber planeado el asesinato junto a Williams, quienes supuestamente actuaron motivados por insultos y tensiones surgidas en redes sociales.

Las fricciones incluyeron que Troy bloqueó a Blevins en sus cuentas y llamó “inútil y pandillero” a Williams.

Primer caso “menor contra menor”

Las autoridades señalaron que los propios testimonios de los sospechosos no coinciden con la evidencia recuperada, lo que ha impedido establecer un motivo claro. Sin embargo, la información recabada permitió realizar los arrestos de inmediato.

Johnson explicó que ambos jóvenes habían tenido “enfrentamientos” previos con la policía, aunque no especificó si contaban con arrestos anteriores. Asimismo, no descartó la posible imputación de alguno de los padres mientras continúa la investigación.

El sheriff agregó que, aunque el condado ha registrado más homicidios de lo habitual este año, este es el primer caso “menor contra menor” desde que asumió el cargo en 2016. “No quieres encontrar el cuerpo de un niño quemado y con heridas de bala. Nadie está preparado para ver algo así”, afirmó.

Las autoridades esperan que los dos adolescentes sean juzgados como adultos. “Si cometes un delito de adultos, debes enfrentar una condena de adultos”, enfatizó Johnson.

Los sospechosos permanecen recluidos en un centro de detención juvenil mientras avanza el proceso judicial.

FUENTE: Con información de The New York Post

