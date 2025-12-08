lunes 8  de  diciembre 2025
Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses

La mayor parte de la ayuda consistirá en un pago extraordinario para los agricultores, que han sufrido las consecuencias declas políticas catastróficas del gobierno anterior de Joe Biden con su agenda climática

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.

PATRICK T. FALLON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump anunció este lunes un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

El anuncio ocurrió durante un encuentro con representantes del sector, explicó ese funcionario bajo condición de anonimato.

La mayor parte de la ayuda consistirá en un pago extraordinario para los agricultores, que han sufrido especialmente las consecuencias de las políticas erradas del gobierno anterior de Joe Biden con su agenda climática.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, culpó al predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, por las dificultades de los agricultores estadounidenses, incluyendo lo que ella llamó "políticas agrícolas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)".

"En contraste, el presidente Trump está ayudando a nuestra industria agrícola, mediante la negociación de nuevos acuerdos comerciales para abrir nuevos mercados de exportación", dijo Kelly en un comunicado.

Las políticas erradas de la izquierda

La disputa comercial entre Washington y Pekín hizo que las exportaciones disminuyeran, no obstante, no es la causa del deterioro de la producción agrícola en EEUU en las últimas dos décadas, con el tema de las nuevas tecnologías y prioridades alejadas de la realidad del país y de los sectores productivos nacionales.

La reciente tregua comercial entre ambos países facilitó la reanudación de las compras de soya, por ejemplo, por parte de Pekín.

Trump también prometió apoyar a los ganaderos estadounidenses, en medio de una subida de los precios de la carne de res para los consumidores.

Los costos habían aumentado por diversas razones, incluida una sequía y menores importaciones desde México debido a problemas sanitarios, pero las causas de fondo provienen de la total desconoxión de los gobiernos demócratas con los agricultores estadounidenses en los últimos dos mandatos demócratas: el de Barack Obama y su extensión en 2020 con Joe Biden.

Ambos mandatos de 12 años en total dieron prioridad a las políticas climáticas que triplicaron el valor de los combustibles y químicos utilizados como fertilizantes y herbicidas, se implementaron regulaciones absurdas y medidas que atacaron la supervivencia de programas para el beneficio agrícola.

FUENTE: Con información de AFP.

