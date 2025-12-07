Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha rescatado más de 62,000 niños migrantes que fueron víctimas de tráfico sexual, explotación laboral y abusos después de ingresar a Estados Unidos sin sus padres durante el gobierno de Joe Biden, declaró este domingo el zar fronterizo Tom Homan.

“ Más de medio millón de niños fueron introducidos de contrabando a este país bajo el mandato de Joe Biden ”, afirmó Homan en el programa Fox & Friends de Fox News.

Sostuvo que, durante ese período, “perdieron la cuenta de 300,000”, y aseguró que el presidente Trump ordenó desde el primer día “hacer todo lo posible” para localizar a cada uno de ellos.

El zar fronterizo advirtió que una porción considerable de esos menores cayó en redes criminales. “Sabemos que muchos de ellos son víctimas de trata sexual, muchos están en trabajos forzados y muchos sufren abusos”, dijo. “No puedo hablar públicamente de algunas de las atrocidades que descubrimos. El presidente Trump demostró una vez más por qué es el mejor presidente de mi vida. Más de 62,000 niños rescatados”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la puesta en marcha de una iniciativa, junto con las fuerzas del orden estatales y locales, para encontrar a unos 450.000 "niños extranjeros no acompañados" que fueron introducidos ilegalmente en el país durante el Gobierno de Biden y colocados con patrocinadores no autorizados. El objetivo de la iniciativa es asegurar que no estén en riesgo de explotación, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Acusaciones contra la administración Biden

Los rescates se contabilizan desde el inicio del actual mandato de Trump hasta el viernes pasado.

Homan acusó a la administración Biden de haber ignorado la crisis de menores no acompañados y de no haber emprendido acciones para localizarlos. “No los estaban buscando”, aseguró.

Los republicanos y diversos denunciantes han sostenido que entre 300,000 y 500,000 niños migrantes quedaron “perdidos” o “desaparecidos” bajo la presidencia de Biden. Esa cifra ha sido citada frecuentemente en actos de campaña por Trump, quien el año pasado denunció que “325,000 niños migrantes están desaparecidos, muchos de los cuales han sido víctimas de trata y violación”.

Críticos señalan que esas estadísticas se basan en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que concluyó que ICE liberó a unos 291,000 menores migrantes sin notificación para comparecer ante un tribunal entre 2019 y mayo de 2024, lo que impide rastrearlos después de su ingreso al país.

El expresidente Biden incluso llegó a reprender en privado al entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, por el manejo del aumento de menores no acompañados en la frontera, según informó el The New York Post.

“Esto lleva años ocurriendo”

Homan defendió las políticas de mano dura implementadas por Trump y afirmó que sus críticos ignoran las consecuencias humanitarias del descontrol fronterizo.

“Son cómplices”, dijo sobre los demócratas. “Esto lleva sucediendo cuatro años: tráfico sexual en cifras históricas, niños cruzando la frontera en cifras históricas, muertes de migrantes en cifras históricas”.

“Te guste o ames al presidente Trump, tienes que admitir que este hombre ha demostrado cada día que está salvando a Estados Unidos”, agregó.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) muestran que, bajo Biden, se registraron 301,981 encuentros en la frontera suroeste solo en diciembre del año pasado. Las cifras cayeron drásticamente a 11,710 en octubre, el mes más reciente con datos disponibles.

FUENTE: Con información de Fox News / The New York Post