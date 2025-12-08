Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

MIAMI. — La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) emitió este lunes una advertencia urgente a la comunidad ante la detección de una estafa en la que delincuentes suplantan la identidad de agentes del orden público para defraudar a la ciudadanía.

Según las pesquisas, los sospechosos contactan vía telefónica a familiares de personas recién arrestadas y, bajo falsos pretextos de autoridad, exigen pagos inmediatos, estrategia con la que buscan explotar el estrés emocional y la vulnerabilidad de las víctimas en momentos de crisis.

Tácticas de presión psicológica

El modus operandi de estos estafadores consiste en presentarse como agentes, sargentos o especialistas en prisión preventiva para dotar de veracidad a su discurso, de acuerdo con la autoridad policial.

Estos individuos aprovechan la urgencia de la situación para coaccionar a los familiares, a menudo miembros vulnerables de la comunidad, y convencerlos de la necesidad de enviar dinero sin demora, según el BSO.

Las pesquisas indican que los delincuentes afirman que los fondos son necesarios para cubrir gastos de fianza, monitores de tobillo o programas de desvío, lo que obliga a la víctima a actuar con rapidez y sin verificar la información.

Protocolos oficiales de pago

La institución policial enfatizó que jamás solicita dinero por teléfono ni utiliza plataformas de transferencia electrónica como Zelle, Cash App o Venmo.

Dijo que tampoco requiere pagos mediante tarjetas de regalo o criptomonedas para gestionar fianzas, programas previos al juicio o la liberación de personas bajo custodia.

Las autoridades insistieron en que cualquier exigencia de pago inmediato por estas vías constituye una señal inequívoca de fraude.

Para confirmar la situación legal de un familiar, los ciudadanos deben consultar los canales oficiales, llamar directamente a la Cárcel Principal de la Oficina del Sheriff al 954-831-5900 o verificar el estado de custodia en el portal web institucional.

Medidas de protección

Ante el incremento de estos incidentes, los detectives instaron a la población a colgar inmediatamente cualquier llamada sospechosa y abstenerse de proporcionar información personal o continuar la conversación.

Asimismo, se recomienda alertar a los familiares mayores o cuidadores, quienes suelen ser el objetivo principal de estos grupos delictivos.

Quienes residan en la jurisdicción y sospechen haber sido víctimas de este delito deben notificar a la Oficina de Estadísticas del BSO o llamar a la línea de no emergencia al 954-764-HELP (4357) para formalizar la denuncia.