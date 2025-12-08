lunes 8  de  diciembre 2025
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Las víctimas fueron Ulises Cabrera González, de 44 años, y Susana Rosales Koris, de 42.

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.

AP

AP
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Las autoridades confirmaron este domingo la identidad de las dos personas que murieron en un tiroteo ocurrido el sábado, poco después de la 1:00 de la tarde.

Según Samantha Choon, vocera de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), los agentes acudieron al bloque 17000 de la Calle 153 al suroeste de la ciudad, tras recibir reportes sobre un hombre herido por disparos. Al llegar, los equipos de rescate de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) encontraron a Cabrera González y Rosales Koris sangrando, con heridas de bala y los declararon muertos en el lugar.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del homicidio ni sobre posibles sospechosos. Un vecino señaló que podría tratarse de un incidente doméstico, aunque los investigadores no han confirmado esta versión de los hechos, dijeron en el comunicado oficial.

Registros del tasador de propiedades del condado indican que la pareja residía en la vivienda desde al menos 2020.

Al matrimonio le sobreviven dos hijos menores de edad, una hembra y un varón.

