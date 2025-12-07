Europa responde con cautela y preocupación al giro estratégico de Trump con la NSS 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

MIAMI.— La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2025 de la administración del presidente Donald Trump , que revive y amplía la Doctrina Monroe para frenar la influencia de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental, ha provocado una ola de reacciones diversas —y en algunos casos contradictorias— entre los principales aliados de Washington en Europa.

La respuesta oficial de Bruselas intenta proyectar calma, mientras que Italia alerta de un quiebre histórico en la relación transatlántica, Alemania rechaza las críticas estadounidenses y Rusia celebra el nuevo documento como una “oportunidad”. Irán, por su parte, acusa a Washington de poner su estrategia al servicio de Israel .

DECLARACIONES Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Las reacciones confirman que el nuevo enfoque estratégico de Estados Unidos marca un punto de inflexión en el orden geopolítico tradicional, con repercusiones directas en Europa y América Latina.

Según el diario El Mundo, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que la Unión Europea (UE) no ve el documento como una ruptura, pese a que el texto estadounidense cuestiona la “falta de autoconfianza” de Europa.

“Estoy de acuerdo en muchas cosas del documento”, afirmó Kallas durante un foro en Doha. Aseguró además que no interpreta la estrategia como una visión que coloque a Europa como un rival que amenaza la civilización occidental. “Yo no lo he leído así”, dijo, insistiendo en que EEUU continuará siendo el principal aliado europeo.

Sin embargo, evitó responder si Europa será capaz de financiar a Ucrania con los activos rusos congelados, un punto en el que Washington presiona fuertemente.

Reacciones de Italia y Alemania

En contraste, Italia ofreció la lectura más dura del documento. De acuerdo con The Objective, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, advirtió que la NSS 2025 representa un “cambio radical” en la relación Washington-Bruselas, anticipa el fin acelerado de las garantías de defensa posteriores a 1945 y demuestra que EEUU considera a Europa de “poca o ninguna utilidad” en su competencia global con China.

Crosetto afirmó que Trump solo hizo explícito lo que ya se discutía a puertas cerradas desde hace años: “La relación con la Unión Europea cambiará y las garantías de defensa post-1945 expirarán rápidamente”.

El ministro italiano también subrayó que Europa se ha vuelto “pequeña, lenta y vieja” frente a actores globales más dinámicos, y llamó a una autonomía tecnológica, económica y militar urgente.

Según Europa Press, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, criticó con fuerza la caracterización estadounidense de Europa como un continente debilitado, con censura creciente y erosión de libertades.

“Nadie tiene que darnos consejos”, respondió Wadephul, defendiendo la solidez constitucional alemana y sus medios libres.

El funcionario aseguró que Alemania sigue considerando a Estados Unidos su principal socio en la OTAN, pero cuestionó que la Casa Blanca esté dibujando un escenario sobredimensionado de crisis democrática europea.

Rusia celebra e Irán denuncia “estrategia sionista”

El Kremlin reaccionó de forma positiva.

En declaraciones recogidas por TASS y citadas por The Objective, el portavoz Dmitri Peskov afirmó que el hecho de que Washington ya no clasifique a Rusia como “amenaza directa” es un avance relevante y abre la puerta a una posible cooperación en materia de estabilidad estratégica.

Moscú, sin embargo, señaló que examinará el documento en profundidad antes de emitir una valoración definitiva.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Exteriores iraní descalificó el documento, acusando a EEUU de redactar una estrategia “al servicio de Israel”, por omitir cualquier referencia a los derechos palestinos y plantear a Oriente Próximo desde una lógica de “dominancia israelí”.

Teherán sostuvo que el nuevo enfoque confirma que Washington pretende seguir actuando como “juez de los países de la región”, una postura que —según Irán— “nadie acepta ya”.

Un giro histórico en Washington

La NSS 2025 supone el cambio más drástico en la arquitectura estratégica estadounidense en tres décadas. El documento proclama que Estados Unidos reafirma la Doctrina Monroe como base de su seguridad hemisférica, con el fin de frenar la penetración de China, Rusia e Irán en América Latina.

Entre los pilares destacados:

Prioridad absoluta al hemisferio occidental como “defensa avanzada” de Estados Unidos.

Reducción del intervencionismo militar y fin de la “era de la migración masiva” como objetivo de seguridad.

Dominancia energética y reindustrialización acelerada.

Mayor presión sobre la OTAN, exigiendo un mínimo del 5% del PIB en defensa.

Fortalecimiento de industrias críticas: IA, biotecnología, manufactura avanzada y energía.

Vigilancia marítima y acciones directas contra carteles en América.

El exjefe de inteligencia naval estadounidense José Adán Gutiérrez explicó a DIARIO LAS AMËRICAS que la estrategia marca un “realismo estratégico sin precedentes”, orientado a restringir la agenda global de Washington para concentrar su poder en su territorio, su economía y su zona de influencia inmediata.

Implicaciones

Con el nuevo documento, Estados Unidos anuncia la estrategia hemisférica más contundente desde la Guerra Fría.

La Casa Blanca impulsa el plan “Reclutar y Expandir”, que contempla:

Reclutar aliados contra carteles, terrorismo y migración ilegal.

Expandir la inversión estadounidense en energía, minerales críticos, infraestructura digital y manufactura.

Acelerar el nearshoring hacia México, Centroamérica y el Caribe.

Aumentar la cooperación de inteligencia, la presencia naval y el control marítimo.

Gutiérrez anticipa que “la región debe prepararse para un involucramiento estadounidense mucho más profundo”, con oportunidades económicas pero también mayor presión sobre gobiernos que permitan influencia de China, Rusia o Irán.

FUENTE: Con información de El Mundo / The Objective / Europa Press