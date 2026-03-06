viernes 6  de  marzo 2026
PUNTO FINAL

Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de Joe Carollo en caso Ball & Chain

Tras el rechazo de la Corte Suprema los empresarios de la Pequeña Habana podrán cobrar el fallo millonario

El comisionado de Miami Joe Carollo durante una rueda de prensa el martes 15 de julio de 2025.

OFICINA DE PRENSA CAROLLO
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - La Corte suprema de EEUU rechazó la apelación del excomisionado de Miami Joe Carollo en el caso civil relacionado con el negocio Ball & Chain, poniendo fin a una larga batalla legal con los empresarios William Fuller y Martin Pinilla, propietarios del emblemático local de la Pequeña Habana.

El máximo tribunal del país negó la petición de recurso del certionari - “revisar un caso”- presentada por Carollo en el caso Carollo v. William O. Fuller, según consta en un documento judicial del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito citado por Local 10 News.

Con esa decisión, la Corte Suprema dejó vigentes los fallos de instancias inferiores que favorecieron a los empresarios quienes demandaron al excomisionado tras acusarlo de utilizar su posición pública para tomar represalias contra sus negocios.

Fin del caso

En un comunicado, el abogado Jeff Gutchess, representante legal de Fuller y Pinilla, afirmó que la decisión cierra definitivamente el prolongado litigio.

El abogado también sostuvo que durante años sus clientes enfrentaron consecuencias económicas y personales por ejercer su libertad de expresión.

“Durante años, mis clientes, soportaron represalias, daños financieros y un estrés significativo en sus familias por ejercer sus derechos bajo la Primera Enmienda. Los tribunales dejaron claro que esa conducta es inconstitucional”, añadió.

Represalias por motivos políticos

El origen del litigio es remontar a un juicio civil federal en el que un jurado concluyo que el excomisionado Carollo violó los derechos de Primera Enmienda de los empresarios Fuller y Pinilla.

Según el veredicto, el entonces comisionado utilizó recurso de la ciudad de Miami para tomar represaliar contra los empresarios después que estos respaldaran a su oponente político durante las elecciones de 2017.

El jurado otorgó a los demandantes unos 63.5 millones dólares en daños compensatorios y punitivos.

Apelaciones

En julio de 2025, el Tribunal de Apelaciones de EEUU para Undécimo Circuito confirmó la decisión del tribunal que negó la moción de Carollo para celebrar un nuevo juicio.

La corte también desestimo el resto de la apelación del excomisionado por falta de jurisdicción apelativa, consolidando así la victoria legal de los propietarios de Ball & Chain.

Dinero público

El abogado Gutchess critico además el costo que el caso ha representado para los contribuyentes de Miami.

“Es lamentable que la Ciudad de Miami haya optado por gastar millones de dólares de los contribuyentes defendiendo ese abuso en lugar de aceptar responsabilidad”, señaló.

“El resultado de hoy reafirma que las protecciones constitucionales se aplican a todos y que las represalias del gobierno tienen consecuencias”, dijo el abogado este martes 3 de marzo.

