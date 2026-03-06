viernes 6  de  marzo 2026
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el viernes que habían desmantelado el búnker subterráneo del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán

&nbsp;El&nbsp;humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.

ATTA KENARE / AFP

TEHERÁN.- El Ejército de Israel anunció este viernes la destrucción de un "búnker subterráneo" usado por el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una nueva oleada de bombardeos contra la capital del país, Teherán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron el búnker subterráneo de Alí Jamenei, construido debajo del 'complejo de liderazgo' del régimen", señaló el Ejército a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Lee además
Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Latinos en Israel están temerosos pero firmes ante ataques de Irán
El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
GUERRA

Israel anuncia nueva fase de su ofensiva contra Irán: "Tenemos sorpresas"

Así, informó que alrededor de 50 aviones de combate han estado implicados en el ataque, antes de resaltar que la instalación estaba situada "en el corazón de Teherán", sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Jamenei, quien era líder supremo de Irán desde 1989, murió el 28 de febrero en el inicio de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

El recinto fortificado estaba directamente debajo de donde se encontraban Jamenei y otros líderes del régimen el sábado por la mañana, cuando casi 50 de ellos murieron en menos de 50 segundos durante el lanzamiento de la Operación Furia Épica, dijo un alto funcionario israelí a la cadena estadounidense Fox News.

El funcionario afirmó que Jamenei gastó millones de dólares y dedicó varios años a construir el búnker, que no utilizó la mañana del ataque. Fuentes familiarizadas con la inteligencia afirman que Jamenei creía que nadie tenía el coraje de atacarlo.

Más temprano que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth aseguró que "estamos solo al comienzo de los combates", y aseguró que Washington dispone de munición suficiente para "llevar a cabo esta campaña durante el tiempo que sea necesario".

Por su parte, el presidente Donald Trump consideró en declaraciones a la cadena NBC News que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" ya que los iraníes "lo han perdido todo".

FUENTE: Con información de AFP/FOX NEWS

Temas
