viernes 6  de  marzo 2026
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

El fundador de Meta rompe el récord inmobiliario del condado Miami-Dade con la compra de una extensa finca en Indian Creek, la isla artificial de multimillonarios

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.

ARCHIVO DLA/GOOGLE EARTH
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, adquirieron una mansión en construcción por 170 millones de dólares en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami.

La pareja concretó la compra a través de una transacción privada para sumar un exclusivo enclave a su imperio inmobiliario, y con ello fijaron el récord histórico de bienes raíces residenciales en el condado Miami-Dade, según el Wall Street Journal.

Lee además
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, firma el documento en Doral, Florida. 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Firman acuerdo en Florida para cooperación hemisférica contra el narco, en respaldo a doctrina Trump
Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Arquitectura y excentricidades

El diseño de esta fortaleza de piedra caliza recayó en el afamado arquitecto Ferris Rafauli. El cirujano plástico Aaron Rollins y su esposa Marine vendieron la propiedad de casi dos acres tras encargar los planos iniciales.

La casa, de aproximadamente 2.780 metros cuadrados de superficie, destaca por detalles arquitectónicos insólitos. Un tanque de agua de 1.500 galones divide la sala de estar del comedor a modo de pared transparente, mientras una biblioteca de doble altura oculta un pasadizo secreto entre sus estantes.

El complejo también incorpora un centro de bienestar, saunas de sal del Himalaya y un muelle de aguas profundas.

Imán del Búnker de los Multimillonarios

El atractivo principal de la isla artificial de Indian Creek radica en su nivel inigualable de protección. Una fuerza policial propia y patrullas marítimas armadas vigilan el único puente de acceso las 24 horas del día.

En este enclave cerrado de apenas 121 hectáreas en la Bahía Vizcaína, el magnate tecnológico compartirá el exclusivo vecindario de una treintena de casas con figuras de alto perfil.

Personalidades como Jeff Bezos, Tom Brady e Ivanka Trump poseen residencias de gran magnitud a escasos metros del nuevo hogar de los Zuckerberg.

Imperio inmobiliario en expansión

Esta nueva adquisición fortalece el masivo portafolio de bienes raíces del multimillonario estadounidense.

El director ejecutivo de Meta ya administra extensos recintos privados en Hawái, California y la zona de Lake Tahoe.

El traslado parcial al sur de Florida confirma una tendencia clara entre los grandes empresarios de la tecnología. Estos líderes buscan asimilarse en enclaves impenetrables para resguardar su intimidad y aprovechar beneficios fiscales corporativos y personales.

Temas
Te puede interesar

Muere Roberto Álvarez, uno de los sobrevivientes del tiroteo entre militares cubanos y embarcación civil robada en Florida

Miami acoge congreso nacional de asociaciones españolas en Estados Unidos

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"