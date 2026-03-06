Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

MIAMI. - El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, adquirieron una mansión en construcción por 170 millones de dólares en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami.

La pareja concretó la compra a través de una transacción privada para sumar un exclusivo enclave a su imperio inmobiliario, y con ello fijaron el récord histórico de bienes raíces residenciales en el condado Miami-Dade, según el Wall Street Journal.

Arquitectura y excentricidades

El diseño de esta fortaleza de piedra caliza recayó en el afamado arquitecto Ferris Rafauli. El cirujano plástico Aaron Rollins y su esposa Marine vendieron la propiedad de casi dos acres tras encargar los planos iniciales.

La casa, de aproximadamente 2.780 metros cuadrados de superficie, destaca por detalles arquitectónicos insólitos. Un tanque de agua de 1.500 galones divide la sala de estar del comedor a modo de pared transparente, mientras una biblioteca de doble altura oculta un pasadizo secreto entre sus estantes.

El complejo también incorpora un centro de bienestar, saunas de sal del Himalaya y un muelle de aguas profundas.

Imán del Búnker de los Multimillonarios

El atractivo principal de la isla artificial de Indian Creek radica en su nivel inigualable de protección. Una fuerza policial propia y patrullas marítimas armadas vigilan el único puente de acceso las 24 horas del día.

En este enclave cerrado de apenas 121 hectáreas en la Bahía Vizcaína, el magnate tecnológico compartirá el exclusivo vecindario de una treintena de casas con figuras de alto perfil.

Personalidades como Jeff Bezos, Tom Brady e Ivanka Trump poseen residencias de gran magnitud a escasos metros del nuevo hogar de los Zuckerberg.

Imperio inmobiliario en expansión

Esta nueva adquisición fortalece el masivo portafolio de bienes raíces del multimillonario estadounidense.

El director ejecutivo de Meta ya administra extensos recintos privados en Hawái, California y la zona de Lake Tahoe.

El traslado parcial al sur de Florida confirma una tendencia clara entre los grandes empresarios de la tecnología. Estos líderes buscan asimilarse en enclaves impenetrables para resguardar su intimidad y aprovechar beneficios fiscales corporativos y personales.