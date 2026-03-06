viernes 6  de  marzo 2026
ACUERDOS

EEUU autoriza a sus empresas a explotar y comercializar el oro de Venezuela

El Departamento del Tesoro emitió este viernes la licencia 51 que regula las actividades en el sector minero sujeto a sanciones y tendrán control estado unido

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Departamento del Tesoro de EEUU emitió este viernes una licencia que autoriza a sus empresas a realizar determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro de Venezuela, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

El anuncio, reportado por agencias, se produce un día después de la reunión del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum con la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en Caracas, en la cual el funcionario del gobierno de Donald Trump aseguró que "harán más tratos y firmarán nuevos acuerdos".

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren a Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

La licencia se emite un día después del anuncio de reanudación de relaciones diplomáticas, que fue hecho por los dos países tras seis años de suspensión. La restitución de los nexos forma parte del proceso de conversaciones iniciados por el gobierno de Trump con Caracas, luego de la captura del depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Licencia 51 para el oro

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes estadounidenses y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales de este país.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Días antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la jefa encargada, informó la reforma de la Ley de Minas, con el objetivo de adecuarla de forma urgente a la nueva inversión extranjera en el contexto de los acuerdos entre EEUU y Venezuela, como ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

FUENTE: Información de EFE

