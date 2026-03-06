viernes 6  de  marzo 2026
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

"Los reportes no son ciertos", dijo un alto funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln

Imagen del USS Abraham Lincoln.

Imagen del USS Abraham Lincoln.

DANIEL KIMMELMAN US NAVY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El portaviones estadounidense Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, afirmó el viernes un alto funcionario de defensa estadounidense, después de que la televisión estatal islámica hablara sobre un supuesto.

Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en la ofensiva contra Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero.

"Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln.

La televisión estatal iraní había dicho el jueves que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas de Irán, habían alcanzado el portaaviones.

El medio iraní no ofreció ningún detalle sobre esas alegaciones.

Los Guardianes ya habían informado el lunes sobre un ataque contra el portaviones, pero el Pentágono dijo en ese momento que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
