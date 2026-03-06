Bomberos mantienen operativo por fuego de gran magnitud en almacén de Miami Gardens

Felicia Robinson y el representante estatal Omar Blanco visitaron a los equipos que continúan trabajando en la escena del siniestro, que se prevé permanezca activa durante todo el fin de semana.

MIAMI GARDENS . - Equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) continúan este viernes las labores para controlar el incendio que se originó el jueves en un almacén ubicado en la cuadra 20600 de la avenida 47, en el noroeste del condado.

De acuerdo con la agencia, el siniestro fue declarado de cinco alarmas, el nivel más alto de respuesta operativa, lo que movilizó a más de un centenar de bomberos y decenas de unidades de emergencia.

Las operaciones se mantuvieron durante la noche y continúan este viernes mientras los equipos trabajan para contener focos activos dentro de la estructura.

Según MDFR, el tamaño del edificio y la gran cantidad de materiales almacenados en su interior han dificultado las labores de extinción, por lo que las tareas para controlar completamente el fuego podrían prolongarse mientras se enfrían áreas con calor residual.

Las autoridades informaron además que se mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire en zonas cercanas con apoyo de equipos especializados y agencias ambientales del condado.

Embed Miami-Dade Fire Rescue (#MDFR) units remain on scene working to extinguish the Fifth Alarm warehouse fire at the 20600 block of Northwest 47th Avenue.



Operations continued overnight to contain the fire to the structure and prevent spread to neighboring brush and properties. Due… pic.twitter.com/MZmcuT6VV1 — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) March 6, 2026

Asimismo, ante la presencia de humo, se recomienda a residentes cercanos permanecer bajo techo si perciben mala calidad del aire, mantener cerradas puertas y ventanas y colocar los sistemas de aire acondicionado en modo de recirculación.

Las recomendaciones son especialmente importantes para personas con asma, afecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, adultos mayores y niños, quienes podrían ser más sensibles a la exposición a estas condiciones, refiere la publicación.

Las columnas de humo han sido visibles desde distintas comunidades del norte de Miami-Dade y partes del sur de Broward.

Durante la tarde del viernes, el jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), Ray Jadallah informó en redes sociales que la comisionada del condado Felicia Robinson y el representante estatal Omar Blanco visitaron a los equipos que continúan trabajando en la escena del siniestro que se prevee continue activo durante todo el fin de semana.

Embed Thank you to @repfelrobinson and @OmarBlancoFL for visiting our @MiamiDadeFire firefighters and recognizing their efforts battling the fifth-alarm warehouse fire in Miami Gardens. We appreciate your support. pic.twitter.com/6VjliiG3Sz — MDFR Fire Chief (@MDFRChief) March 6, 2026

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras las autoridades continúan investigando qué originó el suceso y mantienen unidades en el lugar para evitar que el fuego se reactive.