viernes 6  de  marzo 2026
INCENDIO INDUSTRIAL

Bomberos mantienen operativo por fuego de gran magnitud en almacén de Miami Gardens

El fuego, declarado de cinco alarmas, continúa activo desde el jueves y ha movilizado a más de un centenar de bomberos. Autoridades monitorean la calidad del aire y recomiendan precauciones a residentes cercanos.

Columnas de humo se elevan sobre la zona afectada, visibles desde varias comunidades del norte de Miami-Dade y el sur de Broward.

Columnas de humo se elevan sobre la zona afectada, visibles desde varias comunidades del norte de Miami-Dade y el sur de Broward.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
No se reportan lesionados; las autoridades siguen investigando y mantienen unidades en el lugar.

No se reportan lesionados; las autoridades siguen investigando y mantienen unidades en el lugar.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
Bomberos trabajaron en el área donde parte de la estructura resultó dañada.&nbsp;

Bomberos trabajaron en el área donde parte de la estructura resultó dañada. 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para controlar el siniestro, mientras las autoridades supervisan las operaciones en el lugar.

Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para controlar el siniestro, mientras las autoridades supervisan las operaciones en el lugar.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
Felicia Robinson y el representante estatal Omar Blanco visitaron a los equipos que continúan trabajando en la escena del siniestro, que se prevé permanezca activa durante todo el fin de semana.

Felicia Robinson y el representante estatal Omar Blanco visitaron a los equipos que continúan trabajando en la escena del siniestro, que se prevé permanezca activa durante todo el fin de semana.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS . - Equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) continúan este viernes las labores para controlar el incendio que se originó el jueves en un almacén ubicado en la cuadra 20600 de la avenida 47, en el noroeste del condado.

De acuerdo con la agencia, el siniestro fue declarado de cinco alarmas, el nivel más alto de respuesta operativa, lo que movilizó a más de un centenar de bomberos y decenas de unidades de emergencia.

Lee además
Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular
Los asistentes tendrán acceso a exámenes médicos, pruebas preventivas y servicios veterinarios completamente gratuitos.
SALUD COMUNITARIA

Miami Dade College celebra 20 años de su feria comunitaria de salud con servicios gratuitos

Las operaciones se mantuvieron durante la noche y continúan este viernes mientras los equipos trabajan para contener focos activos dentro de la estructura.

Según MDFR, el tamaño del edificio y la gran cantidad de materiales almacenados en su interior han dificultado las labores de extinción, por lo que las tareas para controlar completamente el fuego podrían prolongarse mientras se enfrían áreas con calor residual.

Las autoridades informaron además que se mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire en zonas cercanas con apoyo de equipos especializados y agencias ambientales del condado.

Embed

Asimismo, ante la presencia de humo, se recomienda a residentes cercanos permanecer bajo techo si perciben mala calidad del aire, mantener cerradas puertas y ventanas y colocar los sistemas de aire acondicionado en modo de recirculación.

Las recomendaciones son especialmente importantes para personas con asma, afecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, adultos mayores y niños, quienes podrían ser más sensibles a la exposición a estas condiciones, refiere la publicación.

Las columnas de humo han sido visibles desde distintas comunidades del norte de Miami-Dade y partes del sur de Broward.

Durante la tarde del viernes, el jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), Ray Jadallah informó en redes sociales que la comisionada del condado Felicia Robinson y el representante estatal Omar Blanco visitaron a los equipos que continúan trabajando en la escena del siniestro que se prevee continue activo durante todo el fin de semana.

Embed

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras las autoridades continúan investigando qué originó el suceso y mantienen unidades en el lugar para evitar que el fuego se reactive.

Temas
Te puede interesar

Miami acoge congreso nacional de asociaciones españolas en Estados Unidos

Vuelve Miami Gardens Youth Music Festival 2026: educación musical que transforma comunidades

"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

Aaron Judge, capitán del EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy viernes 6 de marzo

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión. 
CINE

Papeletas anónimas revelan posibles ganadores de los Óscar

Te puede interesar

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Columnas de humo se elevan sobre la zona afectada, visibles desde varias comunidades del norte de Miami-Dade y el sur de Broward.
INCENDIO INDUSTRIAL

Bomberos mantienen operativo por fuego de gran magnitud en almacén de Miami Gardens

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
ACUERDOS

EEUU autoriza a sus empresas a explotar y comercializar el oro de Venezuela

Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

La cantante y percusionista cubana Brenda Navarrete. 
MÚSICA

Brenda Navarrete: "Me enamoré de los tambores"