jueves 26  de  marzo 2026
DINERO

Bonos a ejecutivos financieros de Wall Street alcanzan récord

La cifra aumentó un 9% interanual, a un récord de 49.200 millones de dólares, informó la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York

Un agente de la Bolsa de Nueva York revisa estadísticas en una sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York revisa estadísticas en una sesión bursátil.

MICHAEL M. SANTIAGO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las bonificaciones pagadas a ejecutivos del sector financiero de Wall Street en 2025 aumentaron un 9% interanual, a un récord de 49.200 millones de dólares, informó el jueves la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

La bonificación media subió un 6% hasta 246.900 dólares, según la estimación anual del contralor Thomas P. DiNapoli.

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"Wall Street registró un sólido desempeño durante buena parte del año pasado, a pesar de todas las turbulencias nacionales e internacionales en curso", declaró DiNapoli en un comunicado.

En 2025, los principales bancos y firmas de inversión de Estados Unidos reportaron sólidos resultados en sus negocios de gestión de activos y gestión patrimonial, entre otros.

Este sector representó el 19,4% de la recaudación tributaria del estado en el ejercicio fiscal 2024-2025,y el 8,4% de los ingresos fiscales de la ciudad en 2025, según el comunicado.

En 2024, el año más reciente del que se tienen datos, el salario medio en el sector de valores —incluidas las bonificaciones— alcanzó los 505.677 dólares, el segundo nivel más alto de la historia y casi cinco veces el salario medio del sector privado en la capital económica de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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