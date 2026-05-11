lunes 11  de  mayo 2026
LA BOLSA

El índice S&P500 en Wall Street supera los 7.400 puntos

Al cierre, el Dow Jones subió un 0,19%, hasta 49.704 unidades; el selectivo S&P500 ascendió también un 0,19%, hasta 7.412 puntos, y el Nasdaq avanzó un 0,10%, hasta 26.274 enteros

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al cierre, el Dow Jones subió un 0,19 %, hasta 49.704 unidades; el selectivo S&P500 ascendió también un 0,19%, hasta 7.412 puntos, y el Nasdaq avanzó un 0,10 %, hasta 26.274 enteros. Los dos últimos indicadores registraron máximos.

La sesión comenzó en rojo después de que el presidente Donald J. Trump expresara este domingo su oposición rotunda a la contrapropuesta inaceptable del régimen iraní, pero a lo largo de la jornada los principales índices remontaron y terminaron con ganancias.

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"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump en su red social Truth Social el domingo

El mandatario redobló sus palabras hoy, advirtiendo que el alto el fuego con Irán vigente desde el 8 de abril es "increíblemente frágil" tras la respuesta de Teherán, que calificó de "pedazo de basura".

Entre otras cosas, el documento de Irán recogía el reconocimiento de su soberanía del Estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Petróleo se mantiene por debajo de los 100 dólares el barril

El petróleo de Texas subió este lunes un 2,78 %, hasta los 98,07 dólares el barril, moderándose después de que Trump anunciara que planea suspender temporalmente el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos.

En el plano corporativo, las mayores ganancias fueron para las empresas de energía (2,63 %) y materiales básicos (1,43 %).

Los analistas señalaban las ganancias de hoy para fabricantes de chips como Micron (6,5 %), Intel (3,6 %) y Nvidia (1,9 %), mientras sigue la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) entre tras grandes tecnológicas.

La farmacéutica Moderna bajó un 2,7 % tras dispararse casi un 20 % la semana pasada al recordar a la prensa que tiene en marcha estudios sobre una vacuna contra el hantavirus, que desató una crisis sanitaria en un crucero.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono a 10 años subió al 4,41 %, el oro ascendió a 4.744 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1781 dólares y el bitcóin subía a 81.882 dólares.

FUENTE: Con información de EFE.

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