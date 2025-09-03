miércoles 3  de  septiembre 2025
COMBUSTIBLES

Caen los precios de petróleo ante el anuncio del aumento de oferta

El barril estadounidense de crudo West Texas Intermediate, para entrega en octubre, bajó a su vez un 2,47%, hasta los 63,97 dólares.

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.

ROBYN BECK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cayeron drásticamente el miércoles, lastrados por las renovadas expectativas de un exceso de oferta tras el verano boreal, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

"El mercado está preocupado por la nueva reunión de los miembros de la Opep+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) el domingo", declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Lee además
El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) se ha convertido en la agencia de espionaje más grande y activa del mundo
INTELIGENCIA

Espionaje chino en EEUU: la red oculta de Pekín que busca información e intimidar a los críticos
El presidente de Francia, Emmanuel Macron. 
Conflicto bélico

Macron dice que Europa espera apoyo de EEUU sobre "garantías de seguridad" para Ucrania

A los operadores "les preocupa que la Opep+ pueda considerar restablecer la producción adicional tras otra ronda de recortes voluntarios", añadió.

Sin embargo, la Opep+ anunció que aumentará su capacidad de producción en 2,2 millones de barriles al año.

"Algunos analistas estiman que la Opep+, y en particular Arabia Saudita, afectará la cuota de mercado de otros actores de la industria petrolera" con esta actitud, estimó Lipow.

Hasta ahora, "el mercado ha absorbido la producción adicional, pero gran parte de ella se ha almacenado", subrayó.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, cayó un 2,23%, hasta los 67,60 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, bajó a su vez un 2,47%, hasta los 63,97 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump dialogará con su par ucraniano Volodimir Zelenski este jueves y afirmó que "ocurrirán cosas" importantes si el presidente ruso, Vladimir Putin, no responde a sus expectativas sobre la guerra de Ucrania.

Según informes, los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas dejaron fuera de servicio hasta el 20% de la capacidad de refinación rusa.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

La Reserva Federal se mantendrá independiente, dice posible sucesor de Powell

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

Te puede interesar

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"