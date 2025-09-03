El Seguro Social anuncia cambios organizacionales. Esto es lo que debe saber

Baltimore, MD – El Comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA, siglas en inglés), Frank J. Bisignano, anunció hoy su equipo de liderazgo ejecutivo y los cambios organizacionales diseñados para fortalecer la responsabilidad, mejorar el desempeño y modernizar la prestación de servicios.

El Comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, dijo “Estoy orgulloso del equipo de liderazgo que tenemos en el Seguro Social. Al combinar el conocimiento y la experiencia de los empleados con una larga trayectoria y con las nuevas perspectivas y el talento de los recién nombrados, estamos alineando nuestra organización con las prioridades de hoy y las oportunidades del futuro. Confío en que su experiencia y dedicación posicionan a la agencia para ofrecer un entorno de control impecable, una eficiencia óptima y un servicio de primera clase al pueblo de EEUU”.

Bajo la dirección del Comisionado Bisignano, el equipo de liderazgo actualizado y la estructura organizativa garantizarán que el Seguro Social siga satisfaciendo las necesidades de los más de 300 millones de personas de EEUU a las que la agencia atiende a diario. Estos cambios se basan directamente en los recientes éxitos del Seguro Social en atención al cliente, como la reducción del tiempo promedio de espera en el Número Nacional 800 de 30 minutos el año pasado a un solo dígito el mes pasado, la reducción del tiempo de espera en las oficinas locales en un 30% y el acceso a su cuenta personal my Social Security las 24 horas, los 7 días de la semana, cuando anteriormente el sitio de internet estaba inactivo 29 horas a la semana.

El nuevo equipo de liderazgo tendrá la tarea de acelerar estos avances, garantizando que cualquier persona que interactúe con la agencia continúe experimentando un servicio puntual, confiable y de alta calidad en todos los canales.

Equipo de liderazgo ejecutivo de la Administración del Seguro Social:

Chief of Staff & Chief Risk Officer (Director de Personal y Director Ejecutivo de Riesgos) Chad Poist

Chad Poist Chief Actuary (Actuario Principal) Karen Glenn

Karen Glenn Chief Communications Officer (Director Ejecutivo de Comunicaciones) Nicholas Perrine

Nicholas Perrine Chief of Disability Adjudication (Director de Adjudicación de Incapacidad) Jay Ortis (Interino)

Jay Ortis (Interino) Chief of Field Operations (Director de Operaciones de Oficinas Locales) Andy Sriubas

Andy Sriubas Chief of Processing Centers (Director de los Centros de Procesamiento) Mark Quinlan

Mark Quinlan Chief of Digital Services (Director de Servicios Digitales) Stephen Evangelista

Stephen Evangelista Chief Human Capital Officer (Director Ejecutivo de Capital Humano) Florence Felix-Lawson

Florence Felix-Lawson Chief Information Officer (Core Business Functions) (Director Ejecutivo de Información [Funciones esenciales del organismo]) Michael L. Russo

Michael L. Russo Chief Information Officer (Technology and Customer Products) (Director Ejecutivo de Información [Tecnología y productos para el cliente]) Aram Moghaddassi

Aram Moghaddassi Chief of Law, Policy, & Legislative Affairs (Director de Leyes, Políticas y Asuntos Legislativos) Mark Steffensen

Mark Steffensen Chief Financial Officer (Director Ejecutivo Financiero de EEUU) Thomas Holland

Thomas Holland Chief of Security and Resiliency (Director de Seguridad y Resistencia) Jessica Taylor

Para mejorar el enfoque del Seguro Social en la excelencia operativa y fomentar una estructura que acerque el liderazgo a la atención del público, las funciones que anteriormente estaban bajo operaciones se realinearán en tres áreas distintas: Operaciones de oficinas locales, Centro de procesamiento y Servicio digital.

El Seguro Social también está consolidando todas las funciones de seguridad en una única organización integrada, que será responsable de proporcionar dirección estratégica y supervisión de la seguridad de la información, la seguridad física y protectora, así como los programas de seguridad y confiabilidad del personal.

Para obtener más información sobre las comunicaciones, iniciativas y logros del Seguro Social, visite el Communications Corner (Rincón de comunicaciones) de la agencia en ssa.gov/news (solo en inglés).

Para recibir más noticias sobre el Seguro Social, siga a la agencia en X @SocialSecurity (solo en inglés).

FUENTE: SSA