miércoles 3  de  septiembre 2025
CORRUPCIÓN

Revelan nueva propiedad de Diosdado Cabello: la mansión más lujosa de Punta Cana

Según detallan medios locales, la compra del inmueble se habría realizado a través de Omar Farías, un empresario con presuntos vínculos al entorno de Cabello

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello.&nbsp;

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una nueva propiedad de fue descubierta al ministro del Interior de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello. Se trata de una enorme mansión en Punta Cana, catalogada como una de las más costosas y lujosas de la zona.

Según detallan medios locales, la compra del inmueble se habría realizado a través de Omar Farías, un empresario con presuntos vínculos al entorno de Cabello.

Lee además
El general venezolano retirado Antonio Rivero ofrece declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
ANÁLISIS

Escalada de tensión entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela: Una estrategia multilateral y multidimensional
El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Se ha reportado que individuos asociados a esta transacción viajan discretamente al país.

En medio de la crisis política que protagoniza Venezuela, salen a la luz decenas de casos de corrupción que involucran a las más altas esferas de la dictadura.

Embed

Bienes confiscados al régimen durante el 2024

Desde el exilio, la ONG Transparencia Venezuela, ofreció detalles de la cifra de bienes confiscados a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por Estados Unidos, asegurando que asciende a $700 millones.

La organización indicó que esta cantidad es solo una "pequeña parte" de un saqueo de mucho mayor envergadura.

Según su más reciente informe, hasta mayo de 2024 se han identificado 745 activos vinculados a tramas de corrupción, distribuidos en 20 países. El valor total de estos bienes se estima en 3.571 millones de dólares.

De acuerdo con datos recabados de expedientes judiciales e informes de organismos de control. La ONG advierte que estas cifras son conservadoras, ya que solo incluyen casos que han llegado a instancias judiciales, dejando fuera fortunas que no han sido rastreadas.

Recompensa millonaria

El 31 de julio de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó públicamente que Estados Unidos ha aumentado a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta es la recompensa más alta jamás ofrecida por un jefe de estado extranjero.

“No descansaremos hasta que sea llevado ante la justicia”, dijo Bondi, reafirmando la intención del gobierno de responsabilizar a Maduro por el narcoterrorismo, el crimen transnacional y las violaciones de derechos humanos (Western Journal, 2025).

Esto sigue a la designación del 25 de julio de 2025 del Cartel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada (SDGT, por sus siglas en inglés) por el Departamento del Tesoro de EEUU. La designación reconoce que esta red criminal no opera desde las sombras, sino desde dentro del propio Estado venezolano, bajo protección militar y dirección política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que Estados Unidos está preparado para usar “todos los recursos disponibles, incluyendo los militares”, para neutralizar la amenaza del cartel. “Esto no es solo un tema policial. Es seguridad nacional”, afirmó Rubio.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

La ONG Transparencia Venezuela revela confiscaciones millonarias a funcionarios del régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Por DANIEL CASTROPÉ
Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

Philip J. Smith
FLORIDA

Depredador sexual convicto cae en trampa policial tras intentar reunirse con un menor

En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.
EEUU

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro