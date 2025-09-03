miércoles 3  de  septiembre 2025
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

La medida expira el próximo 10 de septiembre de 2025, tras un anuncio publicado en el Registro Federal, y dejará sin estatus legal a más de 268,000 venezolanos

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Joe Raedle/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) designado para venezolanos en 2021.

La medida expirará el próximo 10 de septiembre de 2025, tras un anuncio publicado en el Registro Federal, y dejará sin estatus legal a más de 268,000 venezolanos que habían sido protegidos por esta figura migratoria, reseñó el portal de noticias Fox News Digital.

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), indicó en un comunicado que "dado el papel sustancial de Venezuela en impulsar la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal, mantener o ampliar el TPS para los nacionales venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva".

Asimismo, Tragesser reafirmó en su red social X que mantener o ampliar el TPS para los venezolanos socava los esfuerzos por asegurar "nuestra frontera sur y gestionar eficazmente la migración".

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del juez federal Edward Chen, reconociendo su jurisdicción en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 600,000 migrantes venezolanos, que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, quien había celebrado la decisión judicial y resaltó que ahora corresponde al juez federal de distrito de San Francisco, Edward Chen, decidir si dicta una medida de emergencia que mantenga la protección migratoria o si emite un fallo de fondo en el litigio.

“Les dije que estuvieran positivos, que tuvieran esperanza y fe. Estamos en las manos de los mejores abogados”, declaró Ferro, en un video compartido en redes sociales.

El fallo provino de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que decidió mantener vigentes las protecciones mientras avanza el litigio. Con ello, se confirmó la decisión previa del juez Chen, quien en marzo había determinado que era probable que los demandantes demostraran que presuntamente la administración se extralimitó en su autoridad y actuó movida por animosidad racial.

Lo que significa el fallo

La medida ofrecía un respiro a unos 350,000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril, y a otros 250,000 cuyos permisos estaban programados para expirar el próximo 10 de septiembre.

Aunque aún no está claro el efecto definitivo de la decisión, para los miles de migrantes que dependen de este estatus significa, por ahora, la posibilidad de seguir trabajando y residiendo legalmente en Estados Unidos.

Con esta resolución, el juez Chen mantuvo la autoridad para emitir medidas de emergencia a favor de los beneficiarios del TPS y para decidir sobre el caso general que enfrenta a los migrantes con la administración del expresidente Donald Trump, que en su momento intentó cancelar el programa.

FUENTE: Con información de Fox News/ Univisión/ DLA

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
