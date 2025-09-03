miércoles 3  de  septiembre 2025
Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

“Ha llegado el momento de que Venezuela se libere del régimen ilegítimo y avance hacia la democracia y la libertad”, aseguró el senador Rick Scott

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Cartel con la recompensa por la captura de Nicolás Maduro publicado por el senador Rick Scott

Cortesía @SenRickScott
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El senador estadounidense Rick Scott, con el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio, presentó en el Congreso el proyecto de ley STOP MADURO Act, que propone aumentar la recompensa por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro de 50 millones a 100 millones de dólares.

La iniciativa busca presionar internacionalmente al régimen chavista y contempla que la recompensa se financie con activos confiscados a Maduro y sus cómplices, valorados en unos 450 millones de dólares, evitando el uso de fondos públicos.

"Narcoterrorista"

Scott calificó a Maduro como un “dictador narcoterrorista” que debe rendir cuentas por sus crímenes. “Ha llegado el momento de que Venezuela se libere del régimen ilegítimo y avance hacia la democracia y la libertad”, declaró.

Por su parte, Rubio sostuvo que “Estados Unidos debe hacer más para arrestar al dictador Maduro” y confirmó que se solicitó a Interpol una alerta roja internacional. El secretario de Estado subrayó que Maduro es “uno de los conspiradores más corruptos del continente” y advirtió que “ya es hora de que rinda cuentas por sus delitos”.

La propuesta cuenta con respaldo bipartidista tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, donde legisladores como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz se han sumado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SenRickScott/status/1962895236578902420&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales

