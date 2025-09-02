martes 2  de  septiembre 2025
Macron dice que Europa espera apoyo de EEUU sobre "garantías de seguridad" para Ucrania

Las declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — Los aliados europeos de Ucrania están listos para contribuir con las garantías de seguridad para ese país una vez se logre un acuerdo de paz con Rusia y esperan el apoyo de Estados Unidos, dijo el martes la oficina del presidente francés Emmanuel Macron.

Un funcionario de la presidencia de Francia dijo que el gobierno "está listo" para dar las garantías y que los europeos esperan obtener "el apoyo de los estadounidenses para garantizar la seguridad de Ucrania".

Las declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos.

"El mensaje esencial que se transmitirá el jueves es (...) que no solo somos voluntarios y capaces, sino que estamos listos", destacó un asesor del presidente Emmanuel Macron.

'Coalición de Voluntarios'

"Lo que buscamos el jueves es la confirmación de que este esquema de la 'Coalición de Voluntarios' cuenta con el apoyo de los estadounidenses para garantizar la seguridad de Ucrania", agregó.

Según una fuente diplomática francesa, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, "destacaron la buena coordinación existente en el marco de la Coalición de Voluntarios".

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, afirmó que ambos responsables "acordaron continuar su cooperación (...) para poner fin" a la guerra.

La Coalición de Voluntarios reúne a unos 30 países, principalmente europeos, dispuestos a apoyar al ejército ucraniano e incluso a desplegar soldados en Ucrania una vez que se haya alcanzado un alto el fuego, para disuadir a Rusia de cualquier nueva agresión.

El presidente francés y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán esta reunión, que se llevará a cabo de forma presencial y también por videoconferencia.

El presidente Zelenski, quien estará presente en el Elíseo, se reunirá previamente el miércoles por la noche con Macron en París.

El presidente Donald Trump mencionó la concesión de garantías de seguridad estadounidenses a mediados de agosto, sin entrar en detalles sobre cuáles.

Esta "red de seguridad" podría ejecutarse de diferentes formas: inteligencia, apoyo logístico, comunicaciones, ya que el presidente estadounidense excluyó el envío de tropas de su país sobre el terreno.

Trump también ha intentado, por ahora sin éxito, organizar una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelenski.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

