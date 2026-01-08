Casa Blanca: las fuerzas del orden son objeto de un "ataque organizado"

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

La Casa Blanca afirmó el jueves, después de que un agente migratorio matara a una mujer en Mineápolis, que las fuerzas del orden estadounidenses se enfrentan a un " ataque organizado".

Un agente de ICE , la polícia federal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, mató a tiros el miércoles a una mujer que a bordo de su automóvil embistió a los agentes federales cuando trataban de dialogar con ella en esta ciudad del estado de Minesota.

El gobierno federal realiza en estos momentos un amplio despliegue por denuncias contra migrantes somalíes, que se han aprovechado del dinero de los contribuyentes para vivir en EEUU sin trabajar y además cometer fraude mediante programas para niños y familias de bajos ingresos.

Las acciones de la extrema izquierda

"El incidente mortal que tuvo lugar en Minnesota se produjo como resultado de un movimiento siniestro de la izquierda radical más amplio que se ha extendido por todo nuestro país, donde nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales están siendo objeto de un ataque organizado", declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt.

El vicepresidente JD Vance sostuvo,por su parte, que el agente de migraciones que disparó actuó "en legítima defensa".

La casa de JD Vance también fue atacada este lunes por uno o varios individuos. El informe dado por el Servicio Secreto es dudoso y no ofrece detalles ni identifica al presunto o presuntos atacantes, ni los motivos. Pero en momentos de tanta tensión nacional e internacional se presume sea de corte político o terrorista.

Vance se encuentra en la lista de los posibles relevos de Trump para obtener la Presidencia en 2028 y un objetivo central para la extrema izquierda que lo ve con inmensas posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de AFP.