Casa Blanca: las fuerzas del orden son objeto de un "ataque organizado"

Un agente de ICE, la polícia federal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, mató a tiros el miércoles a una mujer que a bordo de su automóvil embistió a los agentes federales cuando trataban de dialogar con ella

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

OCTAVIO JONES/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Casa Blanca afirmó el jueves, después de que un agente migratorio matara a una mujer en Mineápolis, que las fuerzas del orden estadounidenses se enfrentan a un "ataque organizado".

Un agente de ICE, la polícia federal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, mató a tiros el miércoles a una mujer que a bordo de su automóvil embistió a los agentes federales cuando trataban de dialogar con ella en esta ciudad del estado de Minesota.

EEUU
EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado
Economía 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

El gobierno federal realiza en estos momentos un amplio despliegue por denuncias contra migrantes somalíes, que se han aprovechado del dinero de los contribuyentes para vivir en EEUU sin trabajar y además cometer fraude mediante programas para niños y familias de bajos ingresos.

Las acciones de la extrema izquierda

"El incidente mortal que tuvo lugar en Minnesota se produjo como resultado de un movimiento siniestro de la izquierda radical más amplio que se ha extendido por todo nuestro país, donde nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales están siendo objeto de un ataque organizado", declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt.

El vicepresidente JD Vance sostuvo,por su parte, que el agente de migraciones que disparó actuó "en legítima defensa".

La casa de JD Vance también fue atacada este lunes por uno o varios individuos. El informe dado por el Servicio Secreto es dudoso y no ofrece detalles ni identifica al presunto o presuntos atacantes, ni los motivos. Pero en momentos de tanta tensión nacional e internacional se presume sea de corte político o terrorista.

Vance se encuentra en la lista de los posibles relevos de Trump para obtener la Presidencia en 2028 y un objetivo central para la extrema izquierda que lo ve con inmensas posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de AFP.

VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

