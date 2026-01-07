Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

WASHINGTON — Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump .

"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.

"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.

Sometida a un bloqueo petrolero, y con el depuesto dictador Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Washington la venta de "volúmenes de petróleo", un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar "indefinidamente".

El republicano ha hecho de la política arancelaria, y sus esfuerzos para reindustrializar Estados Unidos, su eje económico principal.

El acuerdo de Venezuela para esas compras de productos hechos en Estados Unidos es "una sabia elección", aseguró Trump.

Una "inmensa oportunidad"

"Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano", aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América", dijo.

Unas declaraciones que chocan con las de la gobernante interina Delcy Rodríguez el martes al asumir el cargo.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. No hay agente externo que gobierne Venezuela", enfatizó Rodríguez entonces, un discurso que estaría dirigido a las bases del chavismo.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para analizar "la inmensa oportunidad que tienen ante sí" en Venezuela, dijo Leavitt.

China compra "a precio de descuento"

"No estamos robando el petróleo de nadie", aseguró el secretario de Energía.

Los 30 a 50 millones de barriles de crudo están almacenados y listos para ser vendidos, según una hoja informativa del Departamento de Energía estadounidense.

Una fuente petrolera venezolana dijo bajo anonimato que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones al sector.

China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos a precio de descuento a causa de las sanciones estadounidenses y de la dificultad de transportarlo.

El precio del crudo bajó ligeramente en mercados internacionales este miércoles.

Retiro de sanciones "selectivamente"

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a retirar de manera paulatina las sanciones económicas a Venezuela a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar para capturar a Nicolás Maduro.

Se trata de un "acuerdo energético histórico" que beneficiará tanto a Washington como a Caracas y los aliados estadounidenses, aseguró este miércoles la Administración Trump, que anunció que reducirá "selectivamente" las sanciones que lastraban la economía y la industria petrolera de Venezuela estos últimos años.

El Departamento de Energía emitió un comunicado en el que se lee que estas ventas comenzarán de inmediato con una prevista de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles a Estados Unidos, tal y como adelantó anteriormente el presidente Donald Trump. Estas transacciones "continuarán de manera indefinida", afirmó.

Washington remarca que todos los ingresos que procedan de estas ventas se depositarán en un principio en cuentas controladas por Estados Unidos "en bancos reconocidos mundialmente" para garantizar la "integridad" de los ingresos.

Asimismo, "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, de conformidad con la ley estadounidense y la seguridad nacional" y se ha dado autorización a la importación de equipos, repuestos y servicios para "impulsar" el crecimiento de la industria venezolana.

De igual forma, Estados Unidos informó de que también trabajarán para mejorar la red eléctrica venezolana, "esencial para aumentar la producción petrolera" y la cual "se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press