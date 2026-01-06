Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que el gobierno interino de Venezuela entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", anunció el mandatario en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca indicó en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, señaló que solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, agregó, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press