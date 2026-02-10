martes 10  de  febrero 2026
COLOMBIA

Diálogos ocultos con el ELN contradicen el supuesto giro de Petro contra el narcotráfico

Un enviado del presidente colombiano sostuvo contactos reservados con la guerrilla un día antes del encuentro de Gustavo Petro con Trump en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente.&nbsp;&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente.  

AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - Un enviado del presidente colombiano Gustavo Petro negociaba en secreto con delegados de la guerrilla ELN para intentar restablecer los diálogos de paz un día antes de la reunión entre el mandatario y Donald Trump, informaron este martes los rebeldes y fuentes del gobierno.

Petro se encontró con su homólogo de Estados Unidos en la Casa Blanca el 3 de febrero tras meses de enfrentamientos en redes sociales, en un inédito cara a cara en el que acordaron cooperar para enfrentar a los rebeldes en la frontera con Venezuela tras fracasos en su intento de negociar un desarme.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
POLÍTICA

Embajada de EEUU anuncia retiro de su jefe de misión en Colombia
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma.
NARCOTRÁFICO

Colombia intercepta narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

Un día después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió con desconcierto un bombardeo oficial en la región fronteriza de Catatumbo (noreste), dadas las conversaciones en curso. El ataque dejó por lo menos 15 muertos, de acuerdo con el ejército colombiano.

Dos fuentes del gobierno de Colombia dijeron a la AFP el martes que un enviado del presidente se reunió con la guerrilla en esa zona antes de la reunión con Trump, con miras a retomar las conversaciones suspendidas desde 2024 y sepultadas definitivamente a inicios del año pasado tras un ataque rebelde que dejó más de 100 muertos.

"Bombardeo"

Medios locales afirman que el responsable del gobierno estaba en Catatumbo cuando sucedió el bombardeo.

El ELN aseguró que horas antes de la ofensiva militar en su contra "había culminado" una reunión "que intentaba rehacer el proceso de paz" con el enviado de Petro.

"La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que ellas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso y él mismo había autorizado", sostiene el grupo armado de inspiración guevarista en un comunicado.

De momento, Petro no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones.

"Procesos de paz"

Antes del encuentro entre los presidentes en Washington, Estados Unidos, fue crítico de los procesos de paz de Petro, que fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por supuestamente no hacer esfuerzos para detener el narcotráfico.

Organizaciones y centros de estudio señalan que los diversos grupos armados que se financian con el tráfico de cocaína en Colombia se fortalecieron durante los ceses al fuego que el gobierno pactó en su intento de firmar acuerdos de paz.

Luego de conversar con Trump, Petro se acercó a Estados Unidos. Por ejemplo, las fuerzas militares empezaron a hacer publicaciones en inglés en redes sociales y pasaron de una política de "paz total" a otra de guerra frontal contra el narco.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Colombia recaptura con fines de extradición a exmilitar venezolano vinculado a Operación Gedeón

Gustavo Petro denuncia supuesto intento de magnicidio

Cita con Trump le "desarma" a Petro estrategia antimperialista y nacionalismo en contexto electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
VENEZUELA

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones "en este período inmediato"

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de difamación de demócratas

Te puede interesar

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Por Daniel Castropé
Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

Presidencia y miembros del Club Kiwanis junto a directivos del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood junto a la reina y los artistas de esta edición en el lanzamiento oficial de Carnaval Miami.
CALLE OCHO

Carnaval Miami inicia su temporada 2026 con anuncios clave sobre su programación principal

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona
INVESTIGACIÓN

FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

Espacio Resultados sobre ti en Google.  video
INFORMACIÓN SENSIBLE

¿Tu número de Seguro Social está expuesto en internet? Ahora Google notifica si se filtran tus datos