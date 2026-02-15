Emilio González reemerge como arquitecto de la unidad republicana en Florida

MIAMI. — Mientras el Partido Republicano de Florida ostenta una ventaja histórica en el registro de votantes que supera el umbral del millón de electores y controla Tallahassee con mano dura, sus cimientos en el condado Miami-Dade mostrarían grietas profundas tras la reciente derrota en la alcaldía de Miami.

En el centro de esta tormenta está Emilio González, el excandidato que, lejos de aceptar el ostracismo tras perder ante la demócrata Eileen Higgins, está decidido a transformar su revés en una cruzada operativa para salvar las elecciones intermedias de noviembre.

Su diagnóstico es claro: el problema no es solo la ideología, sino la mecánica electoral y la falta de cohesión interna en su partido.

Diagnóstico

Las cifras oficiales del estado enseñan que Florida es hoy un bastión del conservadurismo, cimentado por la victoria de Donald Trump en Miami-Dade en los comicios de 2024. Sin embargo, la realidad local contradice este triunfalismo.

En diciembre, González, pese a contar con el respaldo explícito de Trump, el gobernador Ron DeSantis y senadores y congresistas de talla nacional, cayó ante Higgins por un margen de casi 20 puntos.

Para analistas políticos, esta derrota se debió a una campaña demócrata centrada en la crítica por las constantes desavenencias en la Comisión municipal —algunas a punto de terminar a los golpes— y la ansiedad económica por la crisis de vivienda.

Ahora, González pone la lupa sobre la próxima cita en las urnas y el riesgo que significaría repetir ciertos errores. "Las elecciones intermedias de 2026 son demasiado importantes como para equivocarse", advirtió González, quien ha asumido un rol de consultor estratégico de facto para la cúpula republicana.

"Tenemos en juego una contienda por la gobernación, una contienda por el Senado de EEUU, nuestra delegación en el Congreso, nuestras mayorías legislativas y muchas contiendas electorales importantes en las urnas. Miami y Miami-Dade desempeñan un papel clave en todo esto", afirmó.

Según su análisis poselectoral, la derrota frente a Higgins no fue un rechazo al mensaje conservador, sino el resultado de brechas en la participación del voto por correo y, crucialmente, la falta de lealtad partidista. "Si no abordamos las brechas en la participación y el voto por correo, no solo nos costará una elección local, sino también nuestra influencia a nivel estatal y nacional", sentenció.

Unidad como estrategia

El pilar central en la estrategia de reconstrucción de González es la unidad interna, un factor que, según el exadministrador local, brilló por su ausencia en los comicios municipales. González contrastó la disciplina mostrada por sus opositores con el “canibalismo político” de su propio bando.

"El Partido Demócrata llegó a las elecciones unido, con recursos y con personal", explicó González, quien detalló cómo la oposición cerró filas en torno a Higgins para asegurar su victoria.

En contraste, González tuvo que competir contra una docena de aspirantes, muchos de ellos republicanos, “en un entorno donde los intereses personales primaron sobre los partidistas”.

El excandidato a la alcaldía fue contundente al describir las presiones que sufrieron sus potenciales aliados: "Hay gente que me dice: 'mira, te quise apoyar, pero no me dejaron', 'te quise apoyar, pero me amenazaron' o 'te quise apoyar, pero mi negocio depende de la Comisión del Condado'".

En palabras del exadministrador, esta fractura, motivada por agendas personales o de negocios, es el talón de Aquiles que podría costarles el estado. "Si un candidato no le cae bien a alguien, o una persona tiene intereses ajenos, personales, no obstante que sean republicanos, vamos a perder", advirtió sobre el riesgo de cara a noviembre.

"Si queremos triunfar en 2026, tenemos que estar unidos", sostuvo. "No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, y eso está bien. Pero una vez que la contienda esté decidida, una vez que lo que está en juego esté claro, tenemos que remar en la misma dirección", apuntilló.

EMILIO GONZALEZ CORONEL RETIRADO Y EXDIRECTOR DE MIA ALVARO MATA DLA Emilio González. ALVARO MATA/ DLA

Disciplina partidista

Para subsanar estas divisiones, el exadministrador ha comenzado a colaborar estrechamente con donantes y activistas para restaurar una cultura política que considera perdida. Su argumento resuena con fuerza entre la vieja guardia del exilio cubano y los nuevos líderes del partido.

"Hace décadas, los republicanos de Miami eran únicos en cuanto al voto por correo", recordó González en un tono que mezcla la nostalgia con la urgencia. "Éramos disciplinados. Estábamos organizados. Entendíamos que no se espera hasta el día de las elecciones para ganar. Hemos cedido ese terreno con el tiempo, y nos está costando caro".

Esta postura de González confirmaría que la ventaja numérica de 1.1 millones de votantes republicanos a nivel estatal puede ser un "tigre de papel" si no se traduce en votos depositados en las urnas locales y si persiste el "voto cruzado" donde los hispanos apoyan a Trump, pero eligen a demócratas locales.

Tallahassee y vice gobernación

La reinvención de González no se limita a declaraciones de prensa. El exadministrador inició una gira de alto nivel que lo ha llevado a los pasillos del poder en Tallahassee. Allí ha sostenido reuniones con líderes como el presidente de la Cámara, Danny Pérez, y el vicegobernador Jay Collins. El objetivo oficial es la alineación operativa para garantizar que Miami no funcione como un satélite independiente.

Sin embargo, en los círculos políticos, estas reuniones alimentan la especulación sobre su futuro. Con la carrera por la gobernación abierta y la necesidad de asegurar el voto hispano del sur de Florida, surge la pregunta: "¿Debería González ser considerado seriamente para convertirse en vicegobernador de Florida?"

Al ser consultado directamente sobre esta posibilidad, González mantuvo la prudencia, pero dejó la puerta abierta. "Nadie me ha hablado de ese asunto. He oído eso, pero nadie me ha hablado", aseguró, aclarando que está contento en su vida privada y empresarial.

No obstante, ante la insistencia sobre si aceptara la oferta, su respuesta denotó disposición: "Yo pienso todo. En este momento no es algo que estoy contemplando, pero lo que sí quiero es ayudar. Quiero hacer todo lo posible para que nuestros candidatos ganen en noviembre, que es lo más importante".

Geopolítica y defensa

Para González, la batalla de 2026 trasciende las fronteras estatales. En su visión, Florida actúa como el baluarte de la agenda nacional republicana y como plataforma de proyección de la política exterior estadounidense.

El reciente operativo militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, es utilizado por González como un ejemplo de la eficacia del liderazgo republicano.

"Proteger la agenda del Presidente es primordial", aseveró. "Hemos visto lo que puede lograr un liderazgo firme. El reciente éxito en la eliminación de un brutal narco dictador en Venezuela ha hecho que nuestro hemisferio sea más seguro".

Modelo Florida y movilización

Frente a las críticas demócratas sobre la crisis de asequibilidad de la vivienda y el colapso del mercado de seguros, González optó por defender el historial macroeconómico del estado. "El crecimiento de Florida no fue casualidad", argumentó. "Fue resultado de buenas políticas. Esas decisiones crearon oportunidades, atrajeron gente aquí y fortalecieron a Florida".

A pesar de su optimismo en el "Modelo Florida", González es consciente de que las narrativas cambian.

"Actualmente se habla de que el impulso favorece a los demócratas", reflexionó. Por ello, insiste en que la victoria no es automática. "Tenemos que estar aquí en 2026. Tenemos que salir a votar. Así es como se protege una agenda. Así es como se protege un rumbo", puntualizó.