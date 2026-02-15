domingo 15  de  febrero 2026
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

Como anunció el presidente Donald Trump, el "Consejo de Paz" comprometió 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

West Palm Beach.- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamado "Consejo de Paz" han comprometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.

"Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata", dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo, previo a la reunión prevista en Washington el 19 de febrero del Consejo.

Escribió en la red social Truth:

"La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado. En octubre pasado, presenté un Plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, y nuestra Visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a un ritmo récord y logramos la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos. El mes pasado, dos docenas de distinguidos Miembros Fundadores me acompañaron en Davos, Suiza, para celebrar su formación oficial y presentar una audaz Visión para los civiles de Gaza y, finalmente, mucho más allá de Gaza: ¡PAZ MUNDIAL! El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados Miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza, y han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes. Es muy importante que Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí presidirla. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP"

FUENTE: AFP

