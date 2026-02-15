domingo 15  de  febrero 2026
ESPAÑA

Ministro de Exteriores recibe este lunes al canciller de Cuba mientras la isla busca ayuda frente a crisis

El Gobierno español no se ha pronunciado sobre la situación en Cuba, cuyas autoridades están tratando de recabar apoyo para hacer frente a la peor crisis

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Alejandro Martinez Velez - Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, se reunirá este lunes por la tarde en Madrid con el canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, según informaron este domingo fuentes de Exteriores.

La cita "estará centrada en la situación en Cuba y en la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en la capital de España, que ostenta la Secretaría Pro Tempore", precisaron las fuentes.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre
ALIADOS

Boric anuncia el envío de ayuda financiera al régimen de Cuba
Imagen referencial. 
COLAPSO EN LA ISLA

Turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible: "Existía el riesgo de no poder regresar"

Este encuentro, el tercero entre ambos tras los mantenidos en noviembre de 2021 con motivo de la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana y el pasado septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, fue solicitado por el canciller cubano, según las fuentes. Rodríguez visitó por última vez España en abril de 2017.

El Gobierno español no se ha pronunciado hasta el momento sobre la situación en Cuba, cuyas autoridades están tratando de recabar ayuda y apoyo para hacer frente a la crisis. Por el momento, solo México ha enviado dos barcos con ayuda humanitaria, pero sigue sin llegar petróleo.

En Cuba, según datos del INE, había en 2025 más de 175.000 españoles, de los que una gran mayoría son personas que han obtenido la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Histórica y la posterior Ley de Memoria Democrática.

Hay una fuerte presencia de empresas españolas en el sector turístico, principalmente hoteleras como Meliá, Iberostar o Barceló, pero también hay inversiones en sectores como la industria del tabaco.

La peor crisis de Cuba

Cuba se encuentra inmersa en su peor crisis desde el llamado "periodo especial" tras la caída de la Unión Soviética. Los problemas económicos que venía arrastrando la isla desde hace años, en particular a raíz de la pandemia, están agravados por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por la decisión de la Administración de Donald Trump de impedir la llegada de combustible a la isla, amenazando con imponer aranceles a aquellos países que se salten esta advertencia.

La falta de combustible, debido a la imposibilidad de Cuba de cubrir sus necesidades sin el crudo venezolano, su principal suministrador, provocó la suspensión de vuelos y el cierre de hoteles, con el consiguiente hundimiento del ya maltrecho turismo, una de las principales fuentes de ingresos para el país.

La isla también está teniendo un fuerte impacto en el suministro de servicios básicos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó el viernes que se está afectando a las unidades de cuidados intensivos, así como a la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, transfusión de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura.

Asimismo, denunció que "más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad", con el consiguiente impacto en el acceso "al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene" para la población.

FUENTE: Con información de Europa Press

